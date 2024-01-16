喝完高粱+啤酒開車回家　違停遭攔查...他見酒測值喊「不可能」

記者吳世龍／高雄報導

高雄市一名顏姓男子（59歲）日前開小貨車在仁武區一處路邊逆向違停，遭巡邏員警發現攔查，顏男下車時不但走路搖晃，且滿臉通紅又全身酒味，酒測過程中還一度拒測，最後酒測值高達0.90毫克，顏男聽聞數值那麼高自己也嚇一跳，還直呼「不可能」，訊後依公共危險罪移送偵辦。

▲顏姓男子日前開小貨車在仁武區逆向違停，遭巡邏員警發現攔查，酒測值高達0.90毫克。（圖／記者吳世龍翻攝）

仁武分局仁武派出所員警於13日中午12時許，巡邏行經仁武區南昌巷，發現一輛小貨車於路口10公尺處逆向停車，因該路段為狹窄巷弄會車不易，警方見狀上前攔查勸導移車，不料駕駛顏男一下車，不但走路不穩，還滿臉通紅散發酒味，甚至一度心虛向住家方向走企圖躲避警方稽查。

員警立即上攔住顏男，並詢問是否有酒後開車，顏男見事跡敗露只好警方坦承，稍早前有友人住處喝了幾杯高粱與啤酒，自認酒量很好可以安全開車返家，沒想到才剛停好車就遇到警方巡邏車，只好硬著頭皮下車。

警方依法對顏男實施酒測時，顏男還一度拒測並與員警發生爭吵，最後仍乖乖配合酒測，結果測得酒測值高達0.90毫克，顏男見酒測值那麼高也嚇一跳，現場直呼「不可能」。警方訊後依公共危險罪逮捕移送偵辦。

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