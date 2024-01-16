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社會 社會焦點 保障人權

台中妹機車停人行道...下秒暴衝連撞4車　人噴趴路邊Mini Cooper

記者許權毅／台中報導

台中市一名年輕女子騎士疑似不熟機車操作，15日在北區想要停車時，車輛不慎暴衝，撞上3台機車以及一台停放在路邊的Mini Cooper藍色轎車。附近路人見狀上前協助，整個過程則被附近店家監視器拍下PO網。

網路平台「黑色豪門企業」發出一則影片，只見一名年輕女子騎乘機車，要停到知名美妝百貨店前的人行道，她不斷移動車身，努力想卡進其中一個位置，不料女子突然大力催油門，車子往前衝撞一旁3輛機車，女子再連人帶車猛撞停放在路邊的Mini Cooper轎車，畫面讓人看了直呼「好痛」。

附近路人聽見碰撞聲，紛紛轉頭，立即伸出援手幫忙扶正機車，並協助停好車，女子看上去則並無大礙。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

轄區第二警分局看過影片後表示，經查警方未接獲報案，詳細情況有待查證，若當事人未達成和解，該女可能觸犯肇事逃逸，依照道交條例第62條，無人受傷或死亡而未依規定處置者，可處1000元以上3000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照一個月至三個月。

警方呼籲，民眾駕駛車輛若不慎發生道路交通事故，若有人員受傷者，應迅予救護並儘速通知消防機關，也應通知警察機關，配合必要之調查，不得隨意離開現場，除保障自身權益外，也能避免肇事逃逸之情事發生。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中一名年輕女子疑似不熟悉機車操作，要停車時突然猛催油門，撞上4車。（圖／翻攝黑色豪門企業，下同）

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