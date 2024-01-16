偷車賊肇事逃逸拒捕狂飆　新北警騎車圍捕撞分隔島摔傷

記者陸運陞／新北報導

新北市三峽區49歲范姓男子，昨天（15日）晚間9時許開車行經中正、光明路口時，後方遭汽車追撞，但對方卻肇事逃逸，經警方查詢為失竊車輛，立即通報攔查，隨後該車出現在板橋，警員立即攔截圍捕，尾隨在後的警員不慎擦撞分隔島自摔，最後該車開上快速道路逃逸，警方將持續追查。

▲警方尾隨肇事贓車，不慎擦撞分隔島自摔。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，在桃園觀音大觀路一段的經營修理廠的許姓女子，昨天早上廠內汽車突然遭客人開走，許女立即向當地派出所報案。晚間該輛失竊汽車，出現在三峽區，並在中正路一段、光明路口，不明原因追撞等待迴轉的范男，並往板橋方向逃逸，巡邏警員接獲通報，在篤行路一段發現該車，立即展開攔截圍捕。

▲桃園失竊車輛在新北三峽追撞後逃逸。（圖／記者陸運陞翻攝）

但失竊車上的駕駛卻不服攔查，加速企圖衝撞逃逸，警員立即騎機車在後方尾隨，在浮洲橋上橋處，陳姓警員不慎擦撞分隔島，自摔倒地受傷，同仁發現通報119，並持續尾隨該車，但該車開上65快速道路，有安全顧慮警方才放棄尾隨。對於該車肇事逃逸、妨害公務，新北警方將持續究責，並全力協助受傷同仁。

▲板橋警方發現肇事贓車，展開攔截圍捕。（圖／記者陸運陞翻攝）