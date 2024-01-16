金門小黃路口撞左轉轎車！車頭撞毀、車殼零件四散　2女駕駛嚇壞

▲金門太湖路一段車禍。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、陳韻如／金門報導

金門金湖鎮太湖路一段昨(15)日晚間發生一起事故！一名44歲陳姓女子開車沿太湖路一段往太武山方向行駛，至太湖路與精武路路口準備左轉時，恰巧一輛由64歲周姓女子開的計程車從對向駛來，2車當場發生碰撞。警方獲報到場，所幸雙方均未受傷，警方後續也對2人實施酒測，初步排除酒駕情事，至於詳細事故原因仍待調查釐清。

這起事故發生在昨日晚間7時許，陳女開車沿太湖路一段往太武山方向行駛，行經精武路路口時，她準備左轉，而此時周女從對向駛來，雙方當場發生碰撞，陳女車身右側被撞凹毀損，周女的計程車車頭右側也撞毀。

警消獲報到場，所幸2名駕駛均未受傷，而經警方酒測後，初步排除酒駕情事，但詳細的事故原因及相關肇責仍待近一步調查釐清。

金門縣警局金湖分局提醒駕駛人，「防衛兼備的好習慣」為車輛安全駕駛五大守則之一，車輛行經交岔路口時，應減速慢行，並依路權劃分優先順序，如轉彎車應讓直行車先行，左方應讓右方車先行。進入路口均應做好「速度管理」、並做好「減速」、「停」、「讓」之準備，以確保他人及本身之安全；如未依規定讓車，將依照「道路交通管理處罰條例」第45條，處新臺幣600元以上1,800元以下罰鍰。