第一視角曝！台66線大貨車煞不住「撞噴5車」　他下車查看遭輾亡

記者沈繼昌、黃資真／桃園報導

台66線快速道路西向20.5公里處昨(15)日傍晚發生嚴重車禍，2輛轎車發生擦撞後臨停在內側車道，後方大貨車閃避不及，導致6車連環追撞、4人受傷，另有1名29歲男子送醫搶救不治，而當時的事發瞬間也曝光！

▲台66線6車車禍，釀成1死4傷。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）



從大貨車的行車紀錄器畫面中可以看見，當時藍色轎車先變換車道至內線，下秒藍車煞停，當貨車發現時已來不及反應，直接將藍車撞飛，再釀成內線一排車輛的推撞，藍車也因首當其衝，車體變形成廢鐵，畫面十分驚悚。

警方說明，本案發生在15日傍晚5時10分，初步了解為2輛自小客車先發生擦撞後停在內線，29歲傅姓男子下車查看車損情形時，48歲鍾姓男子駕駛營業用大貨車不明原因先撞上前方2輛車後，再撞擊原先發生車禍的2輛車，另波及1輛行駛在外線道的車輛，一共導致1大、5小車損壞。

▲因車禍下車查看車況的傅男，遭後方衝來的大貨車壓住受困，重傷不治。

其中傅男、藍車32歲吳姓女駕駛事發後，分別被壓在大貨車及藍色轎車殘骸下受困，警消獲報到場緊急使用切割工具將2人救出，惟傅男救出時已無生命跡象，送醫搶救後宣告不治，吳女則是全身骨折，治療後已無生命危險，還有24歲侯男、25歲黃男、53歲黃男輕傷送醫，同樣無生命危險。至於詳細肇事原因，警方正積極調查釐清當中。

▼吳女同樣遭藍車壓住受困，全身骨折，所幸目前無生命危險。

