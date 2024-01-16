小貨車乘客囂張亮槍...網友狂酸　台南警找到人了「是手槍打火機」

記者林東良／台南報導

台南市佳里區新生路上，一輛皮卡乘客白天開車亮槍，拿著手槍伸出窗外比劃，被民眾拍下後PO網，台南市佳里分局經深人追查，查出是陳姓男子等2人，攜帶類似真槍的「手槍型打火機」，並於車輛行駛間秀槍，造成用路人恐慌影響社會秩序安寧，全案偵訊後依恐嚇危安罪送辦，另闖紅燈交通違規也將一併舉發。

▲1部小貨車在台南市佳里區新生路上，副駕座有人持1把疑似手槍伸出車窗指向外面引起民眾恐慌，佳里分局查出是陳嫌等2人所為，所持是「槍型打火機」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

臉書爆料公社有網友PO出1段影片，畫面中有1部皮卡貨車，白天行駛在台南市佳里區新生路上，佳在副駕座上有人持1把疑似手槍，伸出車窗朝外面比畫，然後整部車加速揚長而去，光天化日下竟有人公然持槍招搖，囂張氣焰令人感震驚，網友指：「選後台南的治安果然良好，鄉下都有人隨時拿著槍巡邏保護人民」。

佳里分局指出，該影片是1月14日在網路社群PO文，指稱有車輛行駛佳里區新生路上，副駕駛手持疑似槍枝物品伸出窗外之影片，佳里分局獲報立即派員查處。依據影像資料比對出涉案車輛，案經擴大調閱監視器，鎖定身分以車追人，於案發後迅速偵破，查涉本案係陳嫌等2人攜帶類似真槍之「槍型打火機」，並於車輛行駛間展示於外，造成用路人恐慌，影響社會秩序安寧，全案偵訊後依恐嚇危安罪嫌移送台南地檢署偵辦，另闖紅燈交通違規亦一併舉發。佳里警分局長蘇政敏重申警方絕對嚴厲打擊不法的決心。