改裝車聚競速釀車禍！男失控撞6車「零件粉碎噴地」　5人受傷

▲花蓮縣鳳林鎮花46鄉道5公里處，一台白色轎車疑超車不慎，失控撞上路邊6輛車，造成5人受傷送醫 。（圖／民眾提供）

記者王兆麟、吳佩蓁／花蓮報導

花蓮縣鳳林鎮花46鄉道5公里處，今（16日）凌晨有30幾台福斯改裝車在此車聚，相約競速測試車子性能，其中一名24歲方男駕駛白色轎車疑似因超車不慎，失控撞上停在路邊及對向的6輛轎車，總共造成7車受損、5人受傷送醫，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。

▲花蓮縣鳳林鎮花46鄉道5公里處，凌晨有30幾台改裝車車聚測性能，其中一台白色轎車疑超車不慎，失控撞上路邊7輛車，造成5人受傷送醫 。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）



警方表示，當天凌晨2時30分許接獲報案，24歲的方男與車友，在鳳林鎮花46鄉道5公里處車聚競速，但他疑因超車不慎，先向右撞擊停在路邊的5台轎車及車友，之後再撞向對向1輛轎車，總共造成7輛車受損、5人受傷，方男車頭也因撞擊力道過猛，嚴重毀損。

車禍造成方男車腦震盪，同車王女腰部受傷，28歲陳男手部骨折、頸部挫傷、右腳擦傷，27歲葉男身體多處擦挫傷，34歲吳男腳部擦挫傷，所幸傷者經送往鳳林榮民醫院治療後均無大礙。

據了解，這群車友來自新竹，當天正在進行環島旅行，行經花蓮時與當地車友車聚，現場共聚及30多輛同款車，但車禍發生後，其他車友擔心警方稽查一哄而散。





警方表示，詳細肇事原有待調閱周邊路口監視器及相關影像，同時調查是否有超速或是危險駕車情事，並強化巡邏密度及研議增設周邊科技執法設備，同時呼籲用路人行駛該路段應減速慢行，注意行車安全。