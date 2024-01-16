「大寒」要來了！命理師揭「2顏色」帶來好運：尾牙摸彩手氣旺

▲大寒節氣兩件重要的事，「尾牙祭，送神日」。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

「大寒」是全年二十四節氣中的最後一個節氣，交節氣時間為1月20日（週六）晚間10時07分08秒，過後就準備迎接華人傳統中最重要的除夕過年。命理師柯柏成透露，大寒開運顏色為紅、紫色，參加尾牙摸彩的朋友不妨穿搭這2色系的衣著，將帶來不少好運，但名字中帶火部首或自身八字火過旺的人要注意。

柯柏成在臉書表示，如果小寒沒有開始大掃除，大寒起必須開始打掃，「這個節氣有兩件重要的事情，一個是臘月十六的尾牙祭，感謝土地公這一年的照顧，另一個是臘月二十四的送神日（送灶神），在傳統習俗上，農業社會時代這兩件事情都是過年前家裡的大祭祀，提前把家裡清理乾淨，祭祀時就比較不用多花額外的時間做清潔。」

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命理師提到，唐代詩人元稹在《詠廿四氣詩》中寫下「大寒宜近火，無事莫開門」，白話文就是「注意保暖和避免遠行」，雖然古代農業社會對大寒的宜忌有當時因緣背景，「其實放到現在來說也並非沒有道理，確實天氣逐漸變冷，可以常看到新聞報到因低溫猝死的狀況，千萬別因為認為身處於中低緯度就掉以輕心，如果遠途旅行就要考慮氣候影響的不利因素。」

柯柏成分享，「大寒節氣中開運的顏色為紅、紫兩色，參加尾牙有摸彩活動的朋友可以穿搭這個色系的衣著看看，將帶來不少好運，但是名字中本來就有帶火部首或自身八字火過旺，就不需要多加這些色系的衣著，這個節氣本身就很好運，以免火的元素過旺反而成燥接，不到運氣。」

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