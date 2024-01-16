　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「大寒」要來了！命理師揭「2顏色」帶來好運：尾牙摸彩手氣旺

「大寒」是全年二十四節氣中的最後一個節氣，開運法大公開。（示意圖／Pexels）

▲大寒節氣兩件重要的事，「尾牙祭，送神日」。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

「大寒」是全年二十四節氣中的最後一個節氣，交節氣時間為1月20日（週六）晚間10時07分08秒，過後就準備迎接華人傳統中最重要的除夕過年。命理師柯柏成透露，大寒開運顏色為紅、紫色，參加尾牙摸彩的朋友不妨穿搭這2色系的衣著，將帶來不少好運，但名字中帶火部首或自身八字火過旺的人要注意。

柯柏成在臉書表示，如果小寒沒有開始大掃除，大寒起必須開始打掃，「這個節氣有兩件重要的事情，一個是臘月十六的尾牙祭，感謝土地公這一年的照顧，另一個是臘月二十四的送神日（送灶神），在傳統習俗上，農業社會時代這兩件事情都是過年前家裡的大祭祀，提前把家裡清理乾淨，祭祀時就比較不用多花額外的時間做清潔。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

命理師提到，唐代詩人元稹在《詠廿四氣詩》中寫下「大寒宜近火，無事莫開門」，白話文就是「注意保暖和避免遠行」，雖然古代農業社會對大寒的宜忌有當時因緣背景，「其實放到現在來說也並非沒有道理，確實天氣逐漸變冷，可以常看到新聞報到因低溫猝死的狀況，千萬別因為認為身處於中低緯度就掉以輕心，如果遠途旅行就要考慮氣候影響的不利因素。」

柯柏成分享，「大寒節氣中開運的顏色為紅、紫兩色，參加尾牙有摸彩活動的朋友可以穿搭這個色系的衣著看看，將帶來不少好運，但是名字中本來就有帶火部首或自身八字火過旺，就不需要多加這些色系的衣著，這個節氣本身就很好運，以免火的元素過旺反而成燥接，不到運氣。」

延伸閱讀
聞惡臭打開冰箱⋯發現腫脹不堪孫子屍體！　他：4天沒見到了
趕上班被失業男友嗆「有工作就比較囂張」！　她怒做「1舉動」網搖頭不挺
兒帶陌生妹回家爽…媽撞見驚「不是同個人」秒傳訊　與尪載「未來媳婦」去談判

ET快訊
新國會「最極端」時刻曝光！　謝震武：立法院恐全部重選
快訊／飲料店總部火速處分！　竹科門市停業、員工離職
類流感創10年新高！7歲女童發病5天亡　罕見急性壞死性腦病變
aespa出發來台了！Karina先抵台　Ningning穿
玉兔爆婆媳問題　工作太晚被鎖門外！　許願：把我當隱形人
快訊／新冠疫情竄升！併發症538例、死亡55例　創4個月來新
只圍一條浴巾爆哭！25歲女遭擄　見警比「有槍」發抖

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

寒流探班「苦等1小時」他1句話惹怒女友！發文討拍　全場卻不挺

機車考照筆試「納危險感知影片」年中上路　道路駕訓擬列正式課程

飲料店嗆「綠蛆」！總公司火速處分　最新聲明：分店解約、員工離職

「智商」跟工作表現毫無關聯！情商之父揭秘：EQ低工作效率越差

類流感創10年新高！7歲女童A流發病5天亡　併發罕見急性壞死性腦病變

免費快篩擴大發！明起增加高雄機場、金門小三通　至少發到2月底

新冠疫情竄升！單周併發症+538例、死亡+55例　創4個月來新高

「大寒」要來了！命理師揭「2顏色」帶來好運：尾牙摸彩手氣旺

快訊／今年最小！未滿10歲女童染A流亡　併發腦水腫、腦病變

微風集團首跨外縣市　攜手基隆市政府打造東岸新地標

施明德肝癌病逝 享年83歲

蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

如何安撫哭泣中的女友？　男友秀鈔能力秒露笑容XD

調皮爸狂搶兒冰淇淋！　他一臉委屈→氣到大哭

「立院龍頭」支持誰？　民眾黨團要求藍綠提4具體承諾

戴資穎重返世界第3！　為球迷這舉動向東宗致歉

李荷妮產後回歸化身「雙面寡婦」　自豪一打十七...根本超ㄎ一ㄤ

女問「為何視訊不跟她掛睡」　男友秒回：手機爆炸躺更久

寒流探班「苦等1小時」他1句話惹怒女友！發文討拍　全場卻不挺

機車考照筆試「納危險感知影片」年中上路　道路駕訓擬列正式課程

飲料店嗆「綠蛆」！總公司火速處分　最新聲明：分店解約、員工離職

「智商」跟工作表現毫無關聯！情商之父揭秘：EQ低工作效率越差

類流感創10年新高！7歲女童A流發病5天亡　併發罕見急性壞死性腦病變

免費快篩擴大發！明起增加高雄機場、金門小三通　至少發到2月底

新冠疫情竄升！單周併發症+538例、死亡+55例　創4個月來新高

「大寒」要來了！命理師揭「2顏色」帶來好運：尾牙摸彩手氣旺

快訊／今年最小！未滿10歲女童染A流亡　併發腦水腫、腦病變

微風集團首跨外縣市　攜手基隆市政府打造東岸新地標

林韋君「認愛186天菜帥廚」過程如偶像劇 　男友還驚訝「原來妳是大明星」

小三是「公司正妹同事」！陸國企主管出軌　火速踢掉懷孕老婆

「掃車牌碼」進停車場被拖走！他見8字疑惑：有故事？　內行解答

德德成流量密碼　立委林俊憲建議他進入演藝圈

30歲牙醫近視度數突飆升！戴眼鏡晚上就看不清　醫揪「假性近視」

林威助現身探訪恩師賴朝榮　現場示範打擊指導國小學弟

年前大掃除！掃除用品買氣湧現　網購揭三大熱銷關鍵

鴻海旗下半導體設備廠官網遭駭勒索　公司火速修復

台南首間台人進口洋貨商店「五福商店」修復　黃偉哲：再現府城風華

萬海1.31萬箱「涵春輪」命名交船　立即投入高運價的美東線

麻將館藏賭場！長髮正妹「三娘教子」被活逮　闆娘只有21歲

生活熱門新聞

鍋貼煎到焦黑！總公司召回店家重新教育

全台急凍！下波強冷空氣恐達寒流　連3天最低溫

桃機排安檢1小時　旅客怨現場混亂

口臭半年！他常做「1動作」慘了　醫：罹癌第二期

強冷氣團南下直逼寒流　台北探10度

北極冷渦大南移！　「今年最強冷空氣」連凍5天時間曝

00919股息砸醒！妹子曬「50張本金好甜」

耳鼻喉科大爆滿！苦主嘆病毒超強：1地是毒窟

染流感！30多歲年輕人「肺塌陷」險沒呼吸

今年最強冷空氣要來了　恐寒流「連凍5天」

知名飲料店嗆綠蛆噁心　總店急滅火

農曆12月生肖運勢一次看

挑戰「濕冷寒流」　恐跌破7℃最凍時間曝

台北101點燈感謝施明德一生奉獻

更多熱門

相關新聞

做直銷同學都消失了？內行人曝真相：轉去這行

做直銷同學都消失了？內行人曝真相：轉去這行

職業百百種，每個人的選擇都不一樣，而直銷也是其中的一種。不過近日一名網友好奇發文表示，好幾年前身邊很多做直銷業的同學或朋友，經常會打電話來拉人，但近年來似乎漸漸地消失了，讓原PO疑惑詢問「沒人發現台灣直銷產業近年來都消失了嗎？」此文一出引起熱議，也釣出不少內行人出面解答。

正妹約砲人夫...突被正宮開告　她嘆：被陰了

正妹約砲人夫...突被正宮開告　她嘆：被陰了

每週排便不到3次「容易失智」！醫：死亡從大腸開始

每週排便不到3次「容易失智」！醫：死亡從大腸開始

吳慷仁擊敗梁朝偉！《但願人長久》奪香港影帝

吳慷仁擊敗梁朝偉！《但願人長久》奪香港影帝

婆婆嫌爆！她拚4年產子遭酸「偷生的」

婆婆嫌爆！她拚4年產子遭酸「偷生的」

關鍵字：

柯柏成大寒周刊王

讀者迴響

熱門新聞

網紅名醫猝死享年46歲！同事曝死因：可能和感冒有關

賤葆後宮正妹-1！　YTR晨晨「永遠不會進步」宣布退出

鍋貼煎到焦黑！總公司召回店家重新教育

桃園擄女到宜蘭！他「對警開3槍」遭反擊7槍搶救中

2023信用卡爭霸　中信銀全年8500億元穩坐龍頭

「提早到公司吃早餐」主管搖頭！網聽懂暗示

4歲童坐車被風箏線割喉　大量爆血身亡

男國1撞護欄下車察看　後車追撞他慘死

全台急凍！下波強冷空氣恐達寒流　連3天最低溫

「噴射橘貓」抓住院門噴強力水柱

桃機排安檢1小時　旅客怨現場混亂

口臭半年！他常做「1動作」慘了　醫：罹癌第二期

人妻健身房露奶跑步　下場曝光

全聯最大買1送1來了！年前囤貨必衝

趙少康嘆跑票百萬　投柯後悔來不及了

更多

最夯影音

更多
施明德肝癌病逝 享年83歲

施明德肝癌病逝 享年83歲
蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

如何安撫哭泣中的女友？　男友秀鈔能力秒露笑容XD

如何安撫哭泣中的女友？　男友秀鈔能力秒露笑容XD

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面