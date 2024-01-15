初見面被婆婆嫌爆！女拚4年產子遭酸「偷生的」　嗆1句老公竟不挺

▲國外一名女子感嘆自己遇到惡婆婆。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

結婚4年喜獲麟兒，竟被婆婆質疑「偷生的」。國外一名女子在Reddit發文抱怨惡婆婆，表示老公早在兩人剛交往時就警告她「要提防我媽」，但她第一次與婆婆見面時，仍被對方的挑剔與恐怖高要求深深震懾，之後的相處更令她無言又無奈。

兩人首次在家庭葬禮見面時，婆婆認為「兒子帶陌生人」出席，覺得自身聲譽受損，期間露出生氣、嫌惡表情與暗酸她，之後更在她婚禮時大吵大鬧。這也讓小倆口4年後有了新生命時感到相當不安，沒想到，以為會大發雷霆的婆婆對於即將當上阿嬤感到非常高興，還難得祝賀夫妻倆。

然而暴風雨前寧靜很快就結束，婆婆在「想見證孫子出生」被拒絕後故態復萌，還因為引起騷動被趕出去，隨後又使出情緒勒索，要他們可憐她這個老阿嬤。

原Po無奈表示，他們再一次讓步，婆婆卻又再度鬧事，獲准進入他們家見孫子的婆婆，起初表現得相當友善，怎知與老公到廚房後卻傳來丈夫的怒吼聲，以及婆婆大叫「你要做DNA測試、你老婆欺騙了你」，婆婆事後甚至在社群公開質疑孫子的身分。

原Po對此雖在社群發文回擊，但「妳跟妳兒子測試，我就會接受測試」的表態，卻引起老公不滿，認為她做得太超過，因此發文尋求網友們意見。對此，網友們幾乎一面倒建議原Po一家與婆婆斷絕關係，或是讓婆婆去看精神醫生，以及不要再理會對方的胡言亂語。

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