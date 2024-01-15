　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園推動智慧農業　逐步實現科技和精準農業

▲桃園推動智慧農業

▲桃園市「智慧農業」推動小組年終聯繫會議。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府「智慧農業」推動小組，15日進行年終聯繫會議，由前農委會主委陳保基主持。市長張善政表示，113年市府將繼續以科技為引領，以創新為動力，推進智慧農業的新階段，逐步實現科技農業和精準農業的目標。

新的一年，智慧農業的推動包含：
1. 特色作物產區智農服務整體執行規劃：聯合導入智農服務於具特色的產區，包括龍潭茶葉產區和拉拉山水蜜桃產區，提升作物品質、產量和生產效益。

2. 智慧農業跨域整合平台及智慧農業產業趨勢蒐集與分析報告：建立智慧農業跨域整合平台，促進各項智慧農業技術的整合與協同作用，提高農業生產流程的協同性，並強化農業生態系統的智能化管理，融合永續發展目標(SDGs)指標、綠色金融、碳權交易等概念，推動智慧農業的發展，實現農業永續發展的目標。

3. 辦理智慧農業媒合會及智能倍增講座：提供更多的交流平台和知識分享機會，促進農業科技的應用與推廣等。

市府農業局表示，桃園市積極推動智慧農業相關工作，以先進技術提升農業生產效益、促進農產品行銷，同時強化環境永續發展。年度的工作包括智慧青農示範場域補助計畫、智慧農耕團的工作、農會農特產品數位社群行銷資訊計畫、野生動物處置案件資料庫數據管理規劃與建置計畫、智慧遙測技術建立農作物現況調查智慧資料庫計畫、桃園AI智慧農遊系統示範建置計畫、桃園市智慧農業防災決策平台建置計畫等。

ET快訊
台66線6車追撞「受困2人救出」　1男無呼吸心跳
快訊／法務部次長陳明堂「請辭獲准」！任職10年創紀錄
獨／趙小僑染黴漿菌「咳出黃綠色濃痰」　1傳6全家都中鏢
諾魯贈台「斷交賀禮」！律師揭「血淋淋教訓」：慢走不送
施明德辭世　101點燈「感謝一生奉獻台灣」
一隻阿圓出國戰袍辣爆！一抬手「掉出南半球」
藍營3人爆陳吉仲抄襲僅判拘役　法官曝量刑不必從重原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園公布113年春節應景食品　首波抽驗結果

桃園推動智慧農業　逐步實現科技和精準農業

抗議違憲惡法票數高　王家貞：感謝台南市第五選區鄉親支持

守護基本盤且小有突破　姚正玉：綠色高牆難以撼動同志仍須努力

桃園國中小寒假作業設計　走讀生態保育、鏈結SDGs教育

12天1千公里！單車環島即將啟程　后厝國小畢業生快閃宣傳

龍來迎新年　黃偉哲給家長的一封信叮嚀健康安全過寒假

花蓮秀林鄉全人照護再升級！語言治療師助長者找回吞嚥能力

大掃除後垃圾怎麼丟？落實垃圾分3類　電池回收3步驟

台東縣歡慶消防節　表揚41位警消及義消楷模

鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

柴想叼龍珠出門卡住　低頭思考該怎麼通過

林心如嗆應采兒難搞：像壞婆婆　她反虧「妳年紀大」..吵到袁詠儀戴耳塞XD

愛莉莎莎轟作票被罵「緊急道歉了」！　網揪官方證據打臉…選務員5點反擊

張學友演唱會場外爆「人疊人意外」　親民打招呼引推擠..鐵杆瞬間倒塌

吳克群當「有形的翅膀」遭嫌棄　被張韶涵拱脫掉…衣服超短笑翻XD

桃園公布113年春節應景食品　首波抽驗結果

桃園推動智慧農業　逐步實現科技和精準農業

抗議違憲惡法票數高　王家貞：感謝台南市第五選區鄉親支持

守護基本盤且小有突破　姚正玉：綠色高牆難以撼動同志仍須努力

桃園國中小寒假作業設計　走讀生態保育、鏈結SDGs教育

12天1千公里！單車環島即將啟程　后厝國小畢業生快閃宣傳

龍來迎新年　黃偉哲給家長的一封信叮嚀健康安全過寒假

花蓮秀林鄉全人照護再升級！語言治療師助長者找回吞嚥能力

大掃除後垃圾怎麼丟？落實垃圾分3類　電池回收3步驟

台東縣歡慶消防節　表揚41位警消及義消楷模

崔叡娜挺過「Hate」風波隔7個月回歸！　親吐心境：寫歌要更慎重

年前、尾牙先進廠保養接財運！3大頂級護膚奢寵肌膚太豪氣

ETtoday封關民調命中賴與侯得票率　學者：網路調查漸成主流

《新楓之谷》全面進化更好玩！47秒廣告藏滿彩蛋「回憶全回來」 玩家高喊：再戰１８年

台66線6車追撞「受困2人救出」　1男殘骸下拉出已無呼吸心跳

李現深夜秀8塊腹肌！掀衣露超狂身材　網暴動：我今晚的做夢素材

她怨「老公每次都3分鐘」！像牙膏擠出來…最美博士吐6原因

快訊／法務部次長陳明堂「請辭獲准」！任職10年創法務部紀錄

黑曜精靈清純寫真照曝光！　9成員海邊玩水「美腿放送」展青春

快訊／汐止部分地區「路燈全黑」　廖先翔：台電搶修中

爛機車發不動！女騎士狂踩　網友笑瘋：姐妳踩的是中柱

地方熱門新聞

騎士阿婆灣摔車　「飛醫」路過接手搶命

不敗女王創紀錄！連4屆得票破10萬

民眾黨台南得票相當亮眼

桃園藍營立委全壘打　朱立倫受肯定

桃園-鶯歌火車站265試辦路線　15日上路

男子溪降骨折受困山羊峽谷

選後一天　桃園速拆4607件廣告

佛光山桃園講堂慶法寶節　10萬杯臘八粥結緣

靈鷲山桃園普仁獎頒獎　表揚143個小太陽

虎尾鎮長丁學忠當選立委　力薦鎮代會主席參選鎮長

台南綠營：總統得票全國第一立委6席全壘打

視察同興路工程　侯友宜：改善汐止聯外交通

幼兒園參訪南消灣裡消防分隊

花蓮仍是藍軍天下　各投票率均超過50%

更多熱門

相關新聞

中華電信與臺灣大學攜助智慧農業

中華電信與臺灣大學攜助智慧農業

農業是很多國家發展的根本基礎，隨著工業化與都市化發展，從事農業的勞動人口也大幅移轉至工商業中，因此引發農業缺工問題。許多學者透過智慧農業技術，結合AI與數位分析輔助，不僅能解決人力問題，也有助於提升農產品質與增進農業發展。

桃園保護列管老樹　增加樹牌二維碼通報

桃園保護列管老樹　增加樹牌二維碼通報

馬雲新動向！ 注資「一米八海洋科技」佈局智慧農漁業

馬雲新動向！ 注資「一米八海洋科技」佈局智慧農漁業

網紅+公主直播賣水蜜桃　秒完售500盒

網紅+公主直播賣水蜜桃　秒完售500盒

西螺福興宮攜手智慧科技照顧農民

西螺福興宮攜手智慧科技照顧農民

關鍵字：

桃園農業局智慧農業

讀者迴響

熱門新聞

今年最強冷空氣要來了　恐寒流「連凍5天」

NONO受害者再＋4！

馮語婷「公開正面照」開戰：我喜歡看人下地獄！

《小明星大跟班》凌晨粉專突PO性愛片！網嚇壞

男友房間有弟媳化妝品！她10年後驚聞：去年結婚了

快訊／施明德今生日凌晨辭世！　享壽83歲

施明德病逝！遺體已在清晨5點送出北榮

剛到目的地…3歲女兒鬧脾氣爆哭！張捷馬上回家

嫩妹民宿包棟遭性侵！嚇問男友：有跟我做嗎

韓國瑜不分區第一　Wecare高雄：鬧劇又要上演

陸失業者「假裝有上班」　躲圖書館耗整天

立院龍頭支持誰？白要藍綠提4承諾

即／台新遭詐4.9億　檢調約談外商夫妻

即／爸陪1月女嬰臥室睡覺　醒來驚見她嗆奶亡

南開大學傳播院長被指曾與蕭美琴談戀愛

更多

最夯影音

更多
鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈

鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈
高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面