桃園推動智慧農業　逐步實現科技和精準農業

▲桃園市「智慧農業」推動小組年終聯繫會議。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府「智慧農業」推動小組，15日進行年終聯繫會議，由前農委會主委陳保基主持。市長張善政表示，113年市府將繼續以科技為引領，以創新為動力，推進智慧農業的新階段，逐步實現科技農業和精準農業的目標。

新的一年，智慧農業的推動包含：

1. 特色作物產區智農服務整體執行規劃：聯合導入智農服務於具特色的產區，包括龍潭茶葉產區和拉拉山水蜜桃產區，提升作物品質、產量和生產效益。

2. 智慧農業跨域整合平台及智慧農業產業趨勢蒐集與分析報告：建立智慧農業跨域整合平台，促進各項智慧農業技術的整合與協同作用，提高農業生產流程的協同性，並強化農業生態系統的智能化管理，融合永續發展目標(SDGs)指標、綠色金融、碳權交易等概念，推動智慧農業的發展，實現農業永續發展的目標。

3. 辦理智慧農業媒合會及智能倍增講座：提供更多的交流平台和知識分享機會，促進農業科技的應用與推廣等。

市府農業局表示，桃園市積極推動智慧農業相關工作，以先進技術提升農業生產效益、促進農產品行銷，同時強化環境永續發展。年度的工作包括智慧青農示範場域補助計畫、智慧農耕團的工作、農會農特產品數位社群行銷資訊計畫、野生動物處置案件資料庫數據管理規劃與建置計畫、智慧遙測技術建立農作物現況調查智慧資料庫計畫、桃園AI智慧農遊系統示範建置計畫、桃園市智慧農業防災決策平台建置計畫等。