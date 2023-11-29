桃園保護600多株列管老樹　增加樹牌二維碼通報功能

▲復興區006_茄冬_北橫公路旁列管老樹。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

枝繁葉茂的老樹，盎然綠意總令人心曠神怡！桃園市政府農業局29日表示，針對全市已經列管、受保護的樹木及特定樹木600多株，該局除建立樹木保護資訊網，另外也在這些老樹掛上樹牌，用手機掃描上面的二維條碼就可了解這棵列管樹木的資訊，目前又增加通報功能，讓樹木管理單位及民眾在發現列管樹木有問題時，可及時通報農業局。

農業局長陳冠義表示，隨著桃園市工商業的發展，部分樹木因民眾生活發展需求，而受到一定程度的壓迫，例如空氣汙染、棲地縮小、生長空間縮減等，而使樹木難以保持原有樹型及足夠的棲地空間，而可能造成樹木生長衰退，導致病蟲害入侵，嚴重時甚至危及樹木的生存。

由於，樹木是會長大的，在進行喬木植栽規劃或在樹木附近營造設施時，要預想這些樹木多年以後的狀態，以確保樹木健康及維持設施的安全。針對桃園市已經列管的受保護樹木及特定樹木，農業局已建立桃園市樹木保護資訊網，提供民眾查詢相關資訊。

▲中壢區005_榕樹_甲蟲公園。（圖／農業局提供）

另外為了讓大家方便辨識是否為列管的樹木，在這些樹木上掛有桃園市珍貴老樹的樹牌，用手機掃描上面的二維條碼就可了解這棵列管樹木的資訊，今年起更增加通報功能，讓樹木管理單位及民眾在發現列管樹木有問題時，可以及時通報農業局知道。

陳冠義說：希望透過這樣通報的功能，能讓樹木出現狀況時，可以更便捷的通報，以利農業局與樹木管理單位能有效的處理及排除問題，大家有機會可加以利用。桃園市政府農業局樹木保護資訊網網址https://memorial-tree.tycg.gov.tw/。