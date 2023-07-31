馬雲新動向！　注資「一米八海洋科技」佈局智慧農漁業

▲馬雲近年投入農業創新及鄉村教育公益領域。（圖／翻攝達摩院DAMO微信公眾號）

記者魏有德／綜合報導

阿里巴巴集團創辦人馬雲離開集團後，投入農業創新及鄉村教育公益等領域發展，根據大陸公司資訊查詢系統《天眼查》資訊顯示，馬雲間接持有一間新設公司「一米八海洋科技（浙江）有限公司」的股權，一米八海洋科技（浙江）也被認為是馬雲的投資新動向。

▲馬雲6月時曾現身阿里雲。（圖／翻攝自微博）

《證券時報》報導，「一米八」系公司已達四家。鑒於「一米八」公司多名高管與阿里系員工同名，且馬雲間接持股一米八海洋科技（浙江），業內猜測，「一米八」系公司不排除是阿里旗下的新業務板塊，瞄準的則是智慧農業、智慧漁業等方向。

一米八海洋科技（浙江）有限公司7月20日在杭州成立，註冊資本達1.1億元人民幣（約4.83億元新台幣），公司法人為鄧中華。經營範圍涵蓋水產養殖、食品銷售、水產品冷凍加工、海上風電相關系統研發等。

從股權分佈資訊來看，一米八海洋科技（浙江）有限公司現有六位股東，其中，1.8 Meters Technology Holding Limited為實控者，持比股例80%；第二大股東杭州大井頭貳拾貳號文化藝術有限公司，持股比例為10%，而馬雲正是持有該公司99%的股權。因此，一米八海洋科技（浙江）被認為是馬雲的新投資標的。

至於一米八海洋科技（浙江）董事長胡曉明持有5.5%股權，被認為可能是前螞蟻集團CEO胡曉明，而持有一米八海洋科技（浙江）2.5%股權的總經理鄧中華，或為《大數據大創新：阿里巴巴雲上數據中台之道》一書的作者，在阿里有十年大數據從業經歷，此外，持有一米八海洋科技（浙江）1%股權的陳澤松，有可能是阿里雲產品專家。

在「一米八」相關公司其於高層名單中，丁銘、龔玉萍、林志峰等人也與昔日阿里系主管同名，丁銘曾為螞蟻金服投資部總監、林志峰曾為螞蟻集團數據可視化方向負責人、龔玉萍曾為阿里巴巴HR資深總監。

馬雲在2020年9月成立的耕海牧洋（海南）投資有限公司，被外界認為已插旗智慧養殖，馬雲在該公司的持股比例為50%。公開資訊顯示，耕海牧洋以海洋漁業科技研發為核心，以工廠化循環水養殖、優質海產育種、深遠海養殖、水產品精深加工、飼料加工為主要產業。

此外，馬雲近年也數次前往荷蘭、日本、泰國等多個農業研究機構考察農漁業技術。其中，馬雲在2023年1月在曼谷考察正大集團，「農牧食品」正是正大集團核心業務之一。