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桃園農業局出動網紅+公主！家樂福直播賣水蜜桃　秒完售500盒

▲桃園農業局出動網紅+公主「家樂福」直播賣水蜜桃

▲桃園農業局出動網紅+公主「家樂福」直播賣水蜜桃。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府農業局積極協助農民開發通路，為了讓更多消費者有機會品嚐頂級水蜜桃的美味，與知名量販店「家樂福」合作，即日起在家樂福特定分店都能購買到拉拉山水蜜桃。農業局長陳冠義、復興區農會理事長曾鴻姿15日並於家樂福桃園經國店，與知名藝人小嫻、2023年水蜜桃公主王艾妮、高薛采鳳線上直播賣拉拉山水蜜桃，8粒裝水蜜線上秒完售500盒。

▲桃園農業局出動網紅+公主「家樂福」直播賣水蜜桃

復興區農會理事長曾鴻姿說，種一顆水蜜桃要5年才能摘果，且水蜜桃在收成的過程中，會遇到颱風、蟲害等，顆顆香甜多汁的水蜜桃，對果農而言可說是粒粒皆辛苦，而拉拉山水蜜桃7月正當時，消費者要買要快。

▲桃園農業局出動網紅+公主「家樂福」直播賣水蜜桃

陳冠義局長表示，拉拉山水蜜桃產季已進入中期，陸續聽到消費者對於如何購買正宗拉拉山水蜜桃的疑問，除了辨識拉拉山水蜜桃外形三大特徵：「底部渾圓」、「柄部有道溝」、「果皮有絨毛」以外，也可在本次合作的家樂福、復興區農會網購平台、農業局舉辦的水蜜桃展售活動等具公信力的通路選購，保證品嚐到最原汁原味的拉拉山水蜜桃。

▲桃園農業局出動網紅+公主「家樂福」直播賣水蜜桃

▲即日起在家樂福特定分店都能購買到拉拉山水蜜桃

家樂福表示，為了推廣「食在地」、「品自然」理念，特別與桃園市政府合作，由市府協助果農從產地出貨，透過家樂福賣場銷售通路，讓拉拉山果農們，經過一年辛勤的農事繁忙所生產的水蜜桃，可以順利完銷。也讓更多消費者有機會認識，並選購拉拉山水蜜桃如此優質的台灣在地農產品，為協助小農共盡心力。

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桃園農業局家樂福直播賣水蜜桃

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