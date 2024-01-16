下周寒流機率高　台北剩7度！專家示警：是頗具規模的強烈冷空氣

記者李宜秦／台北報導

中央氣象署表示，周六鋒面通過，緊接著冷空氣南下，天氣將會一天比一天冷。氣象臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急提醒，根據歐洲模式最新的預報顯示，下周初期寒流南下襲台機率高，將是一股頗具規模的強烈冷空氣。

▲歐洲數值模式23日清晨溫度分布圖。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

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颱風論壇在臉書貼文指出，下周初寒流機率高，根據歐洲模式最新的預報顯示，周日強烈大陸冷氣團南下，下周二、三達到寒流機率很高，將會是一股頗具規模的強烈冷空氣，這波冷空氣型態屬於先濕後乾，維持至少三天。從歐洲數值模式23日清晨溫度分布圖可見，屆時台北7度、高雄12度。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署）

氣象署簡任技正伍婉華表示，周五鋒面逐漸接近，東部有短暫雨，大台北、北部也逐漸轉雨，周六鋒面通過，除了南部以外，全台都有局部短暫降雨機率。

周日強烈大陸冷氣團南下，將帶來一波波冷空氣，一天會比一天冷，以北部、東北部為例，周六低溫16、17度，周日13、14度，下周一到周二11度，高溫也是逐日下降。

伍婉華指出，下周一低溫馬祖8度、金門10度、中部以北及東北部11度、其他地區14到15度，沿海空曠地區、近山區平地更冷，要注意由於是從回暖再快速降溫，因此要特別留意保暖，尤其是老人或小孩更要小心。冷氣團影響期間，北部、東部有雨。