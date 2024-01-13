縱谷廟宇投票日前進市區辦捐血　台灣女婿配合分享故鄉美味

▲縱谷廟宇投票日前進市區舉辦捐血活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



13日即使是總統、立委選舉投票日仍嗅得出未褪的選舉煙硝味，但反觀在高雄捐血中心台東捐血站上午卻是飄出陣陣的香氣。雖然選舉期間每天熱鬧滾滾但血庫內各種血液存量卻是偏低亮起「黃燈」，縱谷有廟宇為此購買良質米來鼓勵捐血人，而來自廣東的台灣女婿則是在現場做起腸粉感謝前來挽袖的熱心捐血人。

選戰的激烈氛圍熱呼呼卻未順勢帶動捐血的意願，包括AB、O、A、B型血液存量都不到7天的正常狀態；在每天仍然有待用血的急迫需求下，關山鎮「電光聖母壇」、關山「天后宮」特地購買一批「關山米」號召捐血人投票後挽袖捐血。台灣女婿賴陽喜得知後也特地配合「店休」一天全家跑來協助，現場做起廣式腸粉來共襄盛舉，表達以此感謝捐血人在選舉日願意挽袖助人的善舉。





台東捐血站長江宜勳表示，每個月台東地區的醫院機構需要的用血量大約是1400至1600袋左右。自肺炎疫情開始後明顯捐血量逐漸減少，不足的問題則需要高雄捐血中心協助解決。這段期間社會聚焦在選舉過程，讓各地捐血單位的血液存量面臨嚴峻考驗；加上願意在投票日舉辦募血活動的社團意願偏低，所幸關山鎮電光「聖母壇」總幹事李至明得知後表達願意支持，讓完成捐血後不只有優質的「關山米」還有熱騰騰出爐的美味「廣式腸粉」來補充體力。



來自廣東的賴陽喜表示，自己沒有投票權本身又不符合捐血的資格，因此特地停業一天把生財工具載來台東「快閃」做腸粉，只是想用實際行動來感謝捐血人的善舉付出，就讀小一的女兒賴允宜也來當小幫手感謝叔叔阿姨們的善心。捐血人陳智雄指出，自己定期有捐血習慣也響應捐血能夠助人的觀念，況且藉由捐血能夠促進身體新陳代謝也是好處之一，在投完票後就直接來捐血站報到並順利捐出500毫升的全血，沒想到捐完後還有關山米和好吃的廣式腸粉可以帶回家品嚐可謂一舉數得。