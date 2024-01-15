德德太紅！鄭運鵬PO「幼時嫩照」拚了　網見1句話笑噴：有人鬧脾氣

▲鄭運鵬兒子爆紅。（圖／翻攝自Facebook／鄭運鵬）

記者曾筠淇／綜合報導

民進黨立委鄭運鵬12日帶著妻子和兒子車掃，由於兒子長相清秀、帥氣，隨即吸引大票網友注意。不過，被封為「國民公公」的鄭運鵬似乎有點小吃醋，不只一再發文強調自己才是「鄭運鵬兒子的爸爸」，甚至還貼出自己幼時的照片，逗笑不少網友。

鄭運鵬的帥兒「德德」因長相俊俏，引發爆量討論，甚至還有網友找出德德的IG，如今粉絲數已超過鄭運鵬，目前有5.6萬人追蹤。不過與13日相比，鄭運鵬的IG粉絲也有增加，從2.2萬人來到2.7萬人。

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由於不少網友都非常關注「德德」動向，鄭運鵬投票當天還發文寫道，「我在不需要太太和德德的陪同下完成投票了！」當晚確定連任失敗後，他也表示「我將暫時卸下民意代表的身分，專心擔任鄭運鵬兒子的爸爸。」甚至當他要感謝眾人關心時，還署名「鄭運鵬兒子的爸爸」。

▲鄭運鵬兒子受到關注。（圖／翻攝自Facebook）

昨（14）日鄭運鵬也留意到，現在FB的搜尋引擎上，會自動跳出與兒子相關的內容，因此他就發文直呼，「搜尋引擎可以尊重一下『鄭運鵬』本人嗎？怎麼跑出來都變成隔代遺傳的內容？」他也在留言處補充，「勿戰生物學，我懂隔代遺傳的意思，只是讓大家好懂」。

幾個小時過後，鄭運鵬甚至直接換上臨時大頭貼照，寫道「Like father,like son」，也就是「有其父必有其子」的意思。

▲鄭運鵬PO出自己小時候的照片。（圖／翻攝自Facebook／鄭運鵬）

幼時嫩照曝光後，再次吸引超過萬人按讚，底下網友紛紛直呼，「你感覺有委屈沒說」、「怎麼這麼幽默？加上英文更好笑了」、「沒有4K解析度是德德爸無誤」、「公公您真是一點都沒變」、「這哪招啦？爸爸不認輸的概念嗎」、「爸爸該不會吃醋了吧」、「德德的爸真的很在意」、「這裡有人在鬧脾氣」。

還有不少德德的粉絲表示，「德德還是比較優於基因」、「呼叫～德德」、「其實鵬鵬也是蠻帥的，只是德德是太帥了」、「德德的帥證明是太太優良基因」、「德德呢？德德在哪」、「兒子太帥，做爸爸的是不是壓力很大」、「想看德德」、「我們德德還是完勝，畢竟婆婆真的很美」。

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