好市多深圳店即將開幕　9萬人搶先入會「10%香港籍」

▲Costco深圳店即將開幕。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大賣場Costco（好市多）華南首家店面即將在12日於深圳龍華開幕，根據陸媒報導，目前已經有9萬多名顧客辦理了會員卡，其中還有10%是香港籍的會員。

Costco深圳店是Costco在中國大陸的第6家店，總面積達4.45萬平方公尺，購物空間近1.5萬平方公尺，3層停車場有近1000個停車位。

Costco中國大陸地區的總經理章曙蘊表示，Costco一直將中國視為重要戰略市場，深圳店的開設，是品牌對於華南地區業務佈局的關鍵一環。

章曙蘊也透露，今年，他們還將在南京開設會員店，並率先嘗試加油站業務，將商業足跡拓展至中國的更多地區。

另外，Costco深圳店雖然還沒開幕，但已經設置了臨時的會員辦理站，目前有超過9萬人辦理了會籍，值得注意的是，其中有10%是香港籍的會員。

陸媒《界面新聞》分析，深圳是粵港澳大灣區的經濟核心樞紐，人口密集，商業發達，而且隨著深港兩地經濟持續融合發展，港人北上消費熱度也不斷攀升，擁有很高的消費潛力與活力。

Costco深圳店距離高鐵深圳北站僅一站地鐵，而從香港西九龍高鐵站到達深圳北站僅需10幾分鐘，也就是說，從西九龍高鐵站出發，半個多小時即可抵達龍華Costco門店。

事實上，港人北上消費熱度正在不斷攀升。據香港入境處統計，2023年7月有超過468萬人次香港居民北上，估算消費金額可達到40億港元。而在剛過去不久的聖誕期間，香港出入境人次連續3日超過百萬，其中大多數為北上的香港居民。