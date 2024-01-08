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大陸 大陸焦點 特派現場

深圳雲霄飛車「螺栓斷裂」高速追撞！事故調查曝　3人移送司法

記者鄭思楠／綜合報導

深圳主題樂園歡樂谷去年10月發生雲霄飛車高速追撞事故！「雪域雄鷹」雲霄飛車駛至軌道高處時突然向後倒，撞到後方一輛雲霄飛車，造成28人受傷。當地市政府完成調查，認定雲霄飛車發射區的渦流制動板後螺栓因疲勞斷裂，導致制動板在抬升時偏移，雲霄飛車未能越過軌道最高點而倒溜，制動功能亦失效，導致與後方雲霄飛車碰撞。

追撞事故於2023年10月27日晚間6時27分發生在深圳歡樂谷名為「雪域雄鷹」的雲霄飛車項目上。據深圳歡樂谷官網介紹，該項目為斥資2億（人民幣，下同）巨資打造的亞洲至高、至長彈射式雲霄飛車。根據陸媒採訪現場遊客，當時同時有2部車輛在運作，其中一輛車輛剛出發後彈射出去，沿著軌道爬升到接近最高點時，疑似因為彈射力不足，直接快速往後退，撞上出發處正在讓乘客下車的另一台車。

據《深圳特區報》報導，近日，深圳市人民政府事故調查組公布調查報告，認定深圳歡樂谷「10•27」雲霄飛車碰撞事故是一起因企業安全主體責任落實不到位、事故設備維護不善等原因造成的一般特種設備責任事故。事故調查組對12名責任人員和相關責任單位提出了處理建議，其中3人建議移送司法機關處理。

2023年10月27日，深圳市南山區沙河街道歡樂谷景區內大型遊樂設施「雪域雄鷹」彈射雲霄飛車發生碰撞事故，造成28人入院就診，其中3人重傷、7人輕傷、11人輕微傷、7人未達輕微傷，直接經濟損失397.50萬元（人民幣，下同）。

▲▼深圳歡樂谷「雲霄飛車」追撞。（圖／翻攝自影片）

▲深圳歡樂谷雲霄飛車追撞。（圖／翻攝自影片）

調查報告顯示，雲霄飛車碰撞事發時，事故設備發射區的1#渦流制動板後螺栓已疲勞斷裂，導致渦流制動板在抬升時產生較大橫向偏移，與前進的1號車永磁體發生刮碰又進一步增大了偏移量。因1號車未能越過軌道最高點，在重力作用下倒溜，車體底部永磁體與1#渦流制動板發生碰撞，並陸續與其它渦流制動板刮碰，造成車體永磁體完全損毀，制動功能失效，1號車繼續回退，與後方站台上的2號車發生碰撞，導致事故發生。

事故調查組綜合分析認定，深圳華僑城歡樂谷旅遊公司（下稱「深圳歡樂谷」）作為事故設備的運營使用單位，存在安全生產意識淡薄、主體責任落實不到位、隱患問題失察失管，放任設備「帶病」運行、維修人員技能不足等問題；深圳市潤昌遊樂文化集團有限公司（下稱「潤昌公司」）作為事故設備的維護保養和修理工程統籌單位，存在出具嚴重失實自檢報告、刻意隱瞞事實真相、維護保養責任落實不到位等問題。

其他涉及本次事故的責任單位還有中國特種設備檢測研究院（下稱「中國特檢院」）、大連鍋爐壓力容器檢驗檢測研究院有限公司（下稱「大連鍋檢院」）、歡樂谷文化旅遊發展有限公司（下稱「歡樂谷文旅公司」）等。

事故調查組對12名責任人員和相關責任單位提出了處理建議。其中，移送司法機關處理人員3人，分別為深圳歡樂谷副總經理羅某某、設備部維修室經理劉某某，潤昌公司項目技術負責人周某某；給予行政處罰人員5人，分別為深圳歡樂谷總經理嶽某、設備部總監單某某、設備部技術室經理戴某某，潤昌公司法定代表人彭某某、項目現場負責人楊某；對中國特檢院、大連鍋檢院、歡樂谷文旅公司的4名責任人員由所在單位給予內部處理；對深圳歡樂谷、潤昌公司等2家單位給予行政處罰；責成深圳市市場監督管理局南山監管局、深圳市南山區文化廣電旅遊體育局、深圳市南山區沙河街道辦事處、深圳歡樂谷向其上級部門、單位做出書面檢查，相關監管部門、上級單位對深圳市市場監督管理局南山監管局、深圳市南山區文化廣電旅遊體育局、中國特檢院、大連鍋檢院、歡樂谷文旅公司進行約談。對在事故調查過程中發現的地方政府、有關部門及公職人員履職存在的問題，事故調查組已移交紀檢監察部門按規定處理。

事故調查組認為，深圳歡樂谷「10•27」雲霄飛車碰撞事故暴露出相關生產經營單位主體責任落實不到位、安全管理不善、風險防控不力、事故信息上報不準確，相關政府部門隱患排查治理不嚴不實、信息發布不及時等問題。

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