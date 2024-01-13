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大陸 大陸焦點 特派現場

深圳山姆PK好市多　港人最愛「十大熱門商品」售價大比拼

▲港人最愛深圳山姆超市與好市多「十大商品」大比拼。（圖／記者魏有德製）

▲港人最愛深圳山姆超市與好市多「十大商品」大比拼。（圖／記者魏有德製，下同）

文／香港01

巨型儲倉式會員制超市Costco深圳分店12日正式開幕，與其勁敵深圳山姆超市展開爭霸。這兩間由發跡地至營運模式都幾乎一樣的巨型超市，到底哪一間的貨品性價比最高？《香港01》為大家比拼山姆與Costco的十大熱門產品。

分別走訪深圳山姆與Costco，發現兩間超市都各有不少自家品牌產品，但也有些進口貨品是相同的。

▲港人最愛深圳山姆超市與好市多「十大商品」大比拼。（圖／記者魏有德製）

1.農心辛辣麵（黑版）
港人甚為喜愛的農心辛辣麵（黑版），每箱共有10包，Costco售57.9元人民幣（約253元新台幣），山姆則售54.9元人民幣（約240元新台幣），較便宜3元人民幣。

2.Zespri黃金奇異果
其次有熱賣的Zespri黃金奇異果一箱共18個裝，Costco售269元人民幣（約1176元新台幣），山姆則售279元人民幣（約1220元新台幣），貴10元人民幣。

▲深圳Costco販售的Zespri黃金奇異果。（圖／香港01）

▲深圳Costco販售的Zespri黃金奇異果。（圖／香港01）

3.原盒智利車厘子（西印度櫻桃）
另一款被熱搶的原盒智利車厘子，Costco有兩款品牌「miss o premium cherries」及「波板」，均為2.5公斤裝，分別售159.9元（約699元新台幣）及279.9元人民幣（約1223元新台幣）；山姆則分5公斤及2.5公斤裝，分別售288元（約1259元新台幣）及198元人民幣（約865元新台幣），雖然兩間店所賣車厘子不同品牌，但山姆的有5公斤，足足多Costco一倍，似乎性價比較高。

▲深圳山姆超市內販賣的西印度櫻桃。（圖／香港01）

▲深圳山姆超市內販賣的西印度櫻桃。（圖／香港01）

4.美瞳隱形眼鏡
而嬌生的ONE DAY ACUVUE DEFINE美瞳隱形眼鏡，在山姆與Costco都有售賣，價錢相若，分別售228元一盒及455.9元人民幣（約996元及1989元新台幣）兩盒，但記者發現兩間超市的售價均較香港貴，而且鏡片的顏色選擇有限，還是在香港買最划算。

5.iPhone
至於備受熱捧的iPhone 15 pro max 256GB，在內地官網售9999元人民幣（約4.37萬元新台幣），山姆售8889人民幣（約3.88萬元新台幣），Costco則售8799.9人民幣（約3.84萬元新台幣），較山姆便宜89.1人民幣（約389元新台幣），但不見有港人查詢購買。

6.麻糬波波
在山姆超市的熟食區，幾乎成為每位港人必買的麻糬波波與烤雞，在Costco同樣有售賣。其中，山姆的自家品牌芝麻味麻糬一大盒有24個，售29.8元人民幣（約130.27元新台幣）；Costco芝麻味麻糬波波一盒有27個，售29.9元人民幣（約130.71元新台幣），Costco較優勝。

7.烤雞
近期被指「又乾又柴」、達中伏級的姆烤雞，39.8元人民幣（約174元新台幣）一隻；至於Costco的烤雞售價相同，大小相若，記者試吃過雞腿部位肉質嫩滑，雞胸肉質都仍有保留肉汁，味道亦不會過鹹。

▲深圳Costco開幕當天顧客在外排隊等待。（圖／香港01）

▲深圳Costco開幕當天顧客在外排隊等待。（圖／香港01）

8.蟹黃醬
另一款熱賣產品蟹黃醬，兩間超市所賣的都是一盒3樽裝，每樽容量100克，但兩者品牌不同。Costco的「不等蟹黃醬」，標榜以6隻蟹製作出一瓶蟹黃醬，售139.9元人民幣（約611.6元新台幣）；山姆的「禿黃油蟹黃醬」，包含兩樽蟹黃醬及一樽禿黃油，售139元人民幣（約607元新台幣），價錢相若，視乎個人口味，若只想買蟹黃醬，選擇Costco較佳。

9.牛肉飯
至於Costco推薦的冷凍叮叮食品「日本松屋牛肉飯」，一盒共有4份，共重1.6公斤，售98.9元人民幣（約432.35元新台幣）；山姆則無售賣相同食品，類近的是「牛丼之縣牛肉拌飯料」，售75.9元人民幣（約331元新台幣），雖然價錢較Costco便宜，但其份量較少，一盒6份、每份130克，總重量780克，Costco的松屋牛肉飯較高性價比。

10.巨型公仔
除了食品，山姆熱賣的巨型奶龍公仔一直極具話題性，這隻奶龍公仔源自大陸動畫《小七與奶龍》，是一隻流落地球的異星恐龍，山姆售269元人民幣（約1176元新台幣），香港炒價達千多至二千元。

至於Costco熱賣的巨型勞蘇熊（熊抱哥）公仔（Lotso）售價達1999元人民幣（約8738.87元新台幣），但其體積較奶龍更大，體長180公分，是否合乎性價比則要視乎喜好。不過，勞蘇熊出自家喻戶曉的迪士尼動畫《反斗奇兵3》（玩具總動員3），是國際知名品牌的卡通人物。

此外，山姆與Costco都有售賣同品牌的清潔用品，例如為港人熟悉的威露士、滴露與威猛先生，不過Costco所賣的為較新款產品，例如滴露新推岀的洗衣珠，山姆則售滴露舊款洗衣液，各有用家選擇。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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