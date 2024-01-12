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大陸 大陸焦點 特派現場

深圳Costco開幕！港人專程過關掃貨　人手一隻「熊抱哥」超受歡迎

▲深圳Costco開幕，部分港人過關嚐鮮消費。（圖／翻攝香港01）

▲深圳Costco開幕，部分港人過關嚐鮮消費。（圖／翻攝香港01）

文／香港01

大型超市Costco（開市客）深圳店今（12）日正式開業，有港人專程到Costco超市購物及拍片，他稱，雖然花了個半小時才能入場，但亦不覺辛苦，預計花費約2000元人民幣（約876元新台幣），坦言對場內的美食薄餅，以及迪士尼勞蘇熊（熊抱哥，下同）公仔最感興趣。

▲深圳Costco開幕，部分港人過關嚐鮮消費。（圖／翻攝香港01）

▲深圳Costco內販售的「熊抱哥」大受歡迎。（圖／翻攝香港01）

今日專程到Costco超市購物及拍攝環境的港人蔡先生表示，因這是深圳首間分店，故特意前來觀察。豈料人潮洶湧，他表示今早排隊花費了一個半小時才能入場，但因為很喜歡Costco，所以不覺辛苦。他指，對於薄餅及迪士尼勞蘇熊公仔最感興趣，預計花費約2000元人民幣。

▲深圳Costco開幕，部分港人過關嚐鮮消費。（圖／翻攝香港01）

▲150公分高的熊抱哥玩偶售價1999元人民幣（約8756元新台幣）。（圖／翻攝香港01）

現場所見，迪士尼勞蘇熊公仔是熱搶貨品之一，不少人的購物車上都擺放一隻。中午時分，399元人民幣的勞蘇熊公仔已售罄，現剩餘1999元人民幣的150CM版本出售。

與另一大型超市山姆比較，他覺得Costco超市有更多購物選擇，不過地理位置則以山姆較為方便。他表示，今日先由福田口岸過關，之後乘坐地鐵去到紅山站後，再轉乘的士，形容「有少少麻煩」。

▲深圳Costco開幕，部分港人過關嚐鮮消費。（圖／翻攝香港01）

▲深圳Costco商品價格約比香港超市便宜2至3成。（圖／翻攝香港01）

他指以前在美國經常到Costco 超市購物，今日期望到深圳店比較與外國的分店貨品有何不同，例如燒雞、燒雞翼（雞翅）等。他認為Costco超市貨品價格大眾化，貨品價格比香港超市便宜兩成至三成。

深圳本地人胡小姐今日亦趁首日開張前來，她指花了三千多元人民幣，購買了三文魚（鮭魚）、豬肚、草莓、嬰兒玩具等，認為士多啤梨（草莓）及車厘子（櫻桃）的品質，較香港普通超市為高。

跟山姆比較，她認為兩間超市均沒有特別優惠，但Costco超市貨品較山姆多一些，例如有Hermès愛馬仕品牌手袋。另外，鍾情美食的她表示，喜歡吃進口肉類，認為Costco的肉類份量比山姆更大。不過，她表示本來對牛肉滿懷期待，但認為冰鮮肉達不到她的要求，故會選擇在線上購買。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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關鍵字：

香港深圳Costco迪士尼草莓熊熊抱哥

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