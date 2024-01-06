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大陸 大陸焦點 特派現場

深圳將大幅改造城中村　總面積逾2億平方公尺「占全市40%」

▲深圳市,寶安區。（圖／CFP）

▲深圳市寶安區。（圖／CFP）

文／中央社

中國政府正積極推動城中村改造等「三大工程」，深圳當局4日發表有關城中村改造徵求意見稿，顯示改造涉及的總建築面積約2.2億平方公尺，占全市建築面積逾40%，居住人口占全市約60%。

據界面新聞5日報導，由深圳市規劃和自然資源局與深圳市住房和建設局起草的「關於積極穩步推進城中村改造實現高質量發展的實施意見」於4日發布，向社會徵求意見，為期一個月。

報導指出，中國（深圳）綜合開發研究院2023年9月發布的「深圳城中村樓棟字典2022」數據顯示，截至2022年底，深圳全市以自然村為單位的城中村單元共2042個，城中村總樓棟約31.9萬棟，約591.3萬間；總建築面積約2.2億平方公尺，占全市建築總量比重超過40%；居住人口占全市實有人口約60%。轄區建面和棟數前三名為龍崗、寶安、龍華三區。

「意見」指出，城中村改造的對象，是以深圳市域內原農村集體經濟組織繼受單位，及原村民實際占有使用的現狀居住用地為主的區域。

「意見」提到，拆除新建類城中村改造項目只需經物業權利人2/3以上同意，並經原農村集體經濟組織繼受單位同意後便可實行。

深圳將城中村改造分為「拆除新建」、「整治提升」、「拆整結合」三類。具備條件的城中村實施拆除新建；不具備條件的城中村實施整治提升；介於兩者之間的實施拆整結合。

2023年12月舉行的中共中央經濟工作會議提到，要統籌化解房地產及地方債務等風險，其中提到要加快推進保障性住房建設、「平急兩用」公共基礎設施建設、城中村改造等「三大工程」。

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