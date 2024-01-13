「台南章魚哥」永康區正強里開票完成　賴清德49.62%最高

▲「台南章魚哥」的永康區正強里投票結果出爐，「賴蕭配」得票最高。（圖／ETtoday資料照）

記者劉人豪／台南報導

總統大選刺激開票，被封稱「台南章魚哥」的永康區正強里，過去6次大選，各候選人的票率與全市誤差率皆小於2%，下午4時投票截止，里辦公室指出，今（13）日投票率約有65%，可投票人數約有7500人，下午5時許全部開票完成，共有5261票，其中1號「柯盈配」得票為1322票，2號「賴蕭配」得票為2611票，3號「侯康配」得票為1328票，得票率分別約為25.12%、49.62%、25.24%

2016年總統大選時，正強里得票率分別為，蔡英文66.93%，朱立倫21.97%，宋楚瑜11.08%；而台南市得票率部分，蔡67.51%，朱22.06%，宋10.41%，誤差率為0.67%。

2020年總統大選時，正強里得票率分別為，宋楚瑜3.52%，韓國瑜28.88%，蔡英文67.6%；而台南市得票率部分，宋楚瑜3.52%，韓國瑜29.1 %，蔡英文67.38%，誤差率為0.22%。

最終選舉結果，以中央選舉委員會公告為準。

6次大選正強里得票率與全市誤差如下：

2008年總統大選：1.71%

2010年五都市長：0.49%

2012年總統大選：0.91%

2014年六都市長：0.21%

2016年總統大選：0.67%

2020年總統大選：0.22%