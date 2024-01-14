推趙少康接任黨主席！　國民黨青年點名朱立倫下台：讓戰鬥藍來

▲戰鬥藍發起人趙少康。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024年總統立委大選最終落幕，即便有6成民意希望政黨輪替，國民黨「侯康配」仍落敗，百年大黨只能繼續淪為在野黨。黨主席朱立倫是否扛下敗選責任下台？繼國民黨前發言人蕭敬嚴開第一槍逼宮，國民黨青年團前總團長田方倫也表示，未來半年到一年，最適合的在野黨領袖是國民黨副總統候選人趙少康，朱立倫已完成其階段性任務，在此時此刻負起政治責任，「接下來，讓戰鬥藍來」。

田方倫表示，113大選結果出爐，藍綠白選民的分庭抗禮，第一次讓台灣的政壇形塑成「執政不過半，國會看著辦」國民黨拿下52席重回國會第一大黨，而民進黨則守住51席，惟總計席次則比較前次大選大減，結束一黨獨大的局面。民眾黨的區域立委雖然全軍覆沒，但在不分區立委席次也搶下8席，成為國會的關鍵少數。

田方倫指出，國民黨在未來四年內成為國會第一大黨，但卻未能單獨過半，在關鍵議題以及法案上必須要與民眾黨或無黨籍進行非常多的合作才能真正實現監督制衡的力量。反之，民進黨若想推動任何法案，沒有無黨籍或民眾黨立委的相挺，也會處處卡關，無法百分百落實行政長官的期待。

田方倫說，國民黨與民眾黨在選前大打監督制衡的大旗，2/1開始新國會必須要給將連續執政12年的民進黨一劑猛藥，才能向選民們展現出什麼才是真正有實力戰鬥國會，給行政單位嚴格監督的力量，向人民證明在野勢力的品質。

「在未來半年至一年的時間當中，新國會將會是主戰場，而這段時間最適合擔任在野黨領袖的，應該就是趙少康」。田方倫提及，在今年元旦副總統辯論當中他已經請辭中廣董事長一職，展現出的決心無愧於「戰鬥藍」領袖之名。在選前多次為藍營小雞輔選，確實帶動不少區域小雞選情，幾個關鍵席次上，都能見到趙少康賣力輔選助威的成效。

田方倫坦言，雖不能否認2022的地方選舉勝利的功勞，但本次總統大選國民黨敗選加上國民黨未能單獨在國會過半，朱立倫主席已完成其階段性任務，在此時此刻負起政治責任，對於支持者而言，會是十分具有份量交代，此時選擇華麗暫謝重整旗鼓養精蓄銳，對於朱主席來說絕非壞事。

最後，田方倫強調，此時此刻，韓國瑜在立法院當中成為國會議長機會相當的高，侯友宜市長回防新北市完成選民所託。而若趙少康能扛起國民黨的大旗，在國會當中展現出戰鬥藍的力量，讓人民看到國民黨監督制衡的戰鬥力，「接下來，就交給戰鬥藍吧！」