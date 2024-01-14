美智庫分析台灣選後情勢：中國胡蘿蔔棒子手段難料

▲民進黨正副總統候選人賴清德和蕭美琴當選，執政黨邁向第三個4年任期。（圖／記者李毓康攝）

中央社記者張欣瑜舊金山13日專電

2024台灣大選落幕，民進黨正副總統候選人賴清德和蕭美琴當選，執政黨邁向第三個4年任期。美國智庫學者就選後台灣外交政策的動向、內部政治勢力變化、以及北京可能會有的反應提出分析。

華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）撰文引述7位研究員的看法。

澳洲國立大學政治學者宋文笛（Wen-Ti Sung）認為，短期內，可預見北京會嚴詞批評，並持續文攻武嚇；或許對台灣的部分出口產品實施具針對性的經濟制裁，並進行軍演和「灰色地帶」策略，以此表明對選舉結果的不滿，並且先發制人、定下北京與新政府後續互動的條件。

長期來看，民進黨必須在立院與在野黨有效合作，倘若民進黨能克服內部分裂導致的限制，將能更有力地與北京談判，並有機會重啟與北京溝通渠道，這對穩定區域局勢至關重要。

「大西洋理事會」數位認證實驗室研究員蒂柏特（Kenton Thibaut）指出，中共選前利用台灣民眾對兩岸局勢的擔憂，釋出若投票給民進黨將導致戰爭的訊息；選後恐將製造證據支持這番說詞，各種戰略部署，包括經濟脅迫、升高緊張局勢、稱民進黨和美國正破壞亞太地區穩定導致衝突的論調將隨之而來。

「大西洋理事會」主席坎普（Frederick Kempe）則指出，中共領導人習近平面臨的最大問題不是台灣，而是「中國國內威權體制的失敗」。

坎普說，倘若共產黨領導層運作良好，習近平大可對台灣選舉抱持更寬容態度；不言而喻的是，習近平自2012年成為中共領導人以來，中國內部面臨經濟低迷、青年失業率飆高等問題。與此同時，習近平整肅解放軍，表面上為了打擊腐敗，實際上則為了加強控制，台灣則是透過半導體合作，躋身全球經濟強國。

坎普憂心，習近平「實現中華民族偉大復興」的目標，可能促使他必須讓台灣2400萬人民投入中國14億人口的懷抱。

不過，「大西洋理事會」資深研究員馬克（Jeremy Mark）認為，選舉結果表明「台海將維持現狀」；政治上，這可能意味著兩岸毫無任何談判的度過未來4年，中國繼續施壓；經濟上，可能一切如常，台灣持續出口物品至中國，中國依賴台灣半導體和其他電子產品的進口，以及台商到中國所創造的就業機會。

馬克認為，在中國經濟放緩之際，現狀不太可能改變。不過，現狀也意味著北京可能將持續利用經濟手段脅迫台灣企業，中國可能會中止兩岸經濟合作架構協議（ECFA）下給予台灣產品的關稅優惠，部分出口恐將受到影響。

他預期，新政府選後將延續總統蔡英文的政策、分散投資風險，隨著美中緊張局勢加劇，以及兩岸經濟政策不確定性增加，這一趨勢已經在加速。

非常駐高級研究員山口亮（Ryo Hinata-Yamaguchi）則分析，賴清德的勝利在現在的兩岸關係和區域安全背景之下具重要意義，也反映台灣政治的複雜。

民進黨爭取到第三個總統任期，也是1996年來，8次總統直選中拿下的第5次勝利，已經超越國民黨。賴清德選前民調保持領先，但同時也遭遇重大挑戰。賴清德的勝利雖代表民進黨仍是選民首選，不過民進黨並未獲得整體多數選民的明確授權，未來執政仍面臨壓力，需要策略性的調整政策。

非常駐高級研究員藍若思（Elizabeth Larus）則指出，賴清德搭配蕭美琴是一個具有國內和國際經驗的團隊，選舉結果代表「經驗」仍具重要影響。

另一名非常駐高級研究員洪川（Hung Q. Tran）認為，中國或許會以更具體的方式表達不滿，加強干預，可能對台灣採取初步海上封鎖行動，在全球面臨中東衝突擴大、油價上漲風險之際，中國的反應可能會為全球經濟增添阻力。

胡佛研究所（Hoover Institute）學者祁凱立（Kharis Templeman）接受中央社訪問時表示，目前不清楚北京會採取何種行動，但他們也有可能給新任政府更多展現誠意的機會，賴清德可能會面臨比前任更多的壓力，國際社會夥伴因此必須採取行動支持台灣來對抗挑戰；美方已準備好與賴清德合作。

祁凱立表示，民進黨失去立院多數的情況有可能讓北京覺得有機可趁，認為他們過去的方法奏效，繼續採取脅迫的手段，以胡蘿蔔加大棒的方式對付台灣；不過，他不預期選舉結果會造成地緣政治出現重大變化。