國民黨內部究責：各自算計不同心才是敗選主因

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康在2024大選中吞敗，選戰初期的換侯聲浪、新北餵藥案、藍白合破局等都被視為是選戰失利的原因。有藍營人士透露，黨中央、侯競辦總是各自開記者會，無法集中砲火，選戰一開始就內訌，黨內意見不一，各自算計不同心才是失敗的主因。

▲侯友宜、趙少康向支持者鞠躬致歉。（圖／記者湯興漢攝）

侯友宜在13日晚間將近8點左右宣布敗選，他表示，對於選舉結果，「是我完全努力不夠」，非常遺憾未能完成政黨輪替，「我讓大家失望了，我致上十二萬分的歉意」，這次國民黨全黨上下一心，以及國民黨各縣市空前的團結，但很可惜，沒有完成政黨輪替，他要在這裡謝謝國民黨在朱立倫的帶領下，以及各縣市首長的砥礪下一起努力。藍營所有大咖也一併鞠躬向選民道歉。

其實，選戰初期國民黨內部的「換侯」聲浪，加上新北餵藥案，以及侯一開始到政大、台大的兩場座談，都沒有為侯加分；雖然選戰中期侯民調回升，擺脫老三困境，但始終無法甩開民眾黨柯文哲的糾纏，也沒有超越民進黨賴清德；選戰後期，侯康陣營極力操作棄保，甚至說出「投白等於白投」等話，但還是無力回天，畢竟藍白支持者，同質性本就不高，選票難以流動。

此外，馬英九在選前接受外媒採訪時，提出「信習論」、「防禦無用論」，被認為是壓垮選情的最後一根稻草。還有黨主席朱立倫主導在野整合2次都失敗，藍白合變成藍白拖，白白浪費2023年一整年的備戰時間，也被視為敗選原因之一。

根據《聯合新聞網》報導，有藍營人士透露，黨中央和侯競辦總是各自開記者會，無法集中砲火，選戰一開始就起內訌，意見難以統一，出現問題還把砲口轉向自己人，各自算計不同心，才是這次敗選的主因。

▲藍營人士認為，黨內各自算計不同心，才是敗選主因。（圖／記者湯興漢攝）

文大廣告系教授鈕則勳則認為，民進黨的候選人賴清德之所以能夠勝選，是因為藍白合破局、柯文哲完全沒被棄保、抗中牌跟中國介選牌鞏固基本盤；侯友宜後期雖然打出組織聯合政府來操作棄保策略，卻被柯文哲說是吃豆腐，導致策略沒有成功，藍白互相扯票，最終侯贏柯不到100萬票，反而給了賴勝出的底氣。

成大政治系教授丁仁方也表示，選戰勝敗關鍵原因是年輕人跑到柯文哲那裡，侯友宜靠副總統候選人趙少康讓深藍回顧，但沒有拉高年輕選票，非常吃虧，所以國民黨應該思考未來該怎麼經營年輕族群。