侯友宜本命區失守！輸賴清德8萬票　新北12席立委藍綠各半

▲侯友宜發表敗選感言。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳俊宏／綜合報導

2024總統大選落幕，國民黨候選人侯友宜在自己的「本命區」新北市，還輸給總統當選人賴清德8萬多票。不過，國民黨在新北的12席區域立委席次，從原本的3席增加到6席，和民進黨各拿一半。

根據中選會統計，賴清德、蕭美琴在新北市拿下94萬8818票，得票率38.59%；侯友宜、趙少康囊獲86萬4557票，得票率35.17%；民眾黨候選人柯文哲、吳欣盈得到64萬5105票，得票率26.24%。

而侯友宜在2022年競選市長連任時，拿下115萬2555票，得票率高達62.42%，大贏對手林佳龍（69萬3976票）近46萬票。在這次總統大選，侯在自己的本命區，還輸給賴清德8萬4261票。

不過，國民黨在新北12席的區域立委，拿下6席，較原本的3席增加3次，大有斬獲。而民進黨則從原本的9席剩下6席，和國民黨各拿一半。

►新北市區域立委選舉結果

新北市第1選區：國民黨洪孟楷

新北市第2選區：民進黨林淑芬

新北市第3選區：民進黨李坤城

新北市第4選區：民進黨吳秉叡

新北市第5選區：民進黨蘇巧慧

新北市第6選區：民進黨張宏陸

新北市第7選區：國民黨葉元之

新北市第8選區：國民黨張智倫

新北市第9選區：國民黨林德福

新北市第10選區：民進黨吳琪銘

新北市第11選區：國民黨羅明才

新北市第12選區：國民黨廖先翔

▼2024大選全台版圖。（圖／ETtoday製表）



▼立委當選席次分佈。（點圖可放大）

