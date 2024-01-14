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分析／賴清德繞不過的坎　「對等尊嚴VS九二共識」未來兩岸繼續空轉

▲▼2024民進黨總統大選開票之夜，賴蕭配宣布勝選，賴清德與蕭美琴上台向台下支持者致意。（圖／記者李毓康攝）

▲賴蕭配勝選，未來應對兩岸關係是最大挑戰。（圖／記者李毓康攝）

記者任以芳／北京報導

2024總統大選落幕，賴清德昨發表當選感言，將依中華民國憲法體制維持現狀，與中國展開自信交流，堆動兩岸事務。但回顧過去八年的兩岸關係急下滑，關鍵在於大陸方面認為蔡英文拒認「九二共識」就無法展開對話。如今「台獨」標籤鮮明的賴清德延續蔡的執政路線，當「對等尊嚴」對上「九二共識」，預料未來4年兩岸對話將持續無奈的「空轉」，看不出緩和的可能性。

昨晚13日中華民國迎來新任總統，總統、副總統由2號賴清德、蕭美琴代表民將黨贏得第三次勝選，打破八年連任魔咒，開啟第三年執政。檢視中選會公佈數據，賴蕭配得票數未過半，實拿558萬6019票，約40%得票率，創下綠營史上最低票數，國會也未過半，考驗民進黨對內執政挑戰。

對外挑戰最大問題還是兩岸關係，賴清德昨晚間八點半當選感言提出，依照中華民國的憲政體制，不卑不亢，維持現狀，在對等、尊嚴的前提下，用交流取代圍堵，對話取代對抗，與中國展開自信交流合作，達到和平共榮的目標。

賴清德發表勝選感言2小時後，大陸國台辦於晚間10點半冷回，「台灣地區兩項選舉結果顯示，民進黨不能代表島內民意主流。」並且重申堅持一中原則與「九二共識」、反對台獨立場之下，願以台灣各政黨、團體、各界人士推進兩岸交流。

按照昨天雙邊發布兩岸的立場，已經預料未來4年沒有對話可能性。賴清德延續蔡英文「對等尊嚴」，對上大陸最後底線「九二共識」，兩岸關係將繼續空轉，看不出雙方有讓步空間，賴清德也難以緩和兩岸，「九二共識」是他無法繞過的坎，目前看來也是最不想繞過的坎。

大選前不少涉台學者分析，賴清德勝選後的兩岸局勢只會更加嚴峻，首先延續蔡英文對抗、對立老路線，賴的性情比起蔡還有許多不穩定因子，「台獨務實者」、「台獨金孫」無法撕開的標籤，都是北京最在意的紅線。即使賴清德勝選後強調，「面對中國的文攻武嚇，我也有守護台灣的決心」，向對岸喊話沒有「挑釁」的意思。

但外界可能忽略一件事，中華民國未來副總統蕭美琴是「唯一」被大陸列為「台獨頑固分子」，賴蕭如何與北京進行溝通？再次證明「對等尊嚴」就是無奈的空談。

▲兩會,習近平,鍾山,商務部,人大,政協,王毅,外交部。（圖／路透社）

▲民進黨繼續執政，兩岸政治對抗與經貿，恐怕淪為彼此鬥法的工具。（圖／路透社）

就北京立場來看這次大選，藍白破局後注定綠營連勝局面，大陸方面早做好心理打算，以政治角度來看，賴清德未當選前，明顯衝撞兩岸關係，520上台執政後，外界擔憂將加劇台海爭鋒相對的局勢。

經貿角度來看，大陸早就選擇走自己的路，沒等到大選結果，商務部提前公布ECFA第一波制裁項目，甚至預告有第二波名單，未來將繼續緊收台灣在兩岸經貿順差，更別提之後可能持續壓縮中華民國的外交空間，干預邦交國數量是否再下降？以及台海軍事攻防更加頻繁密集。

兩岸關係真的走到悲觀谷底？大陸對台政策從民生、經濟、政治早有一系列規劃，「軟硬」手法更加鮮明，兩岸民間交流交往不會斷，政治對抗與經貿恐怕淪為彼此鬥法的工具。大陸不肯讓步，也讓台灣民眾焦慮反感，說到底未來兩岸繼續循環過去八年的兩岸關係，除非賴清德真走上「法理台獨」這條路。

最終台海局勢依然處於在中美關係角力之下。對於台灣大選結果，美國總統拜登只說，「美國不支持台灣獨立」，但美國國務卿布林肯立刻發出恭賀，強調美方維護台海和平穩定承諾，520美國代表團將赴台參加賴蕭就職典禮。

未來4年美國將如何不過度刺激北京前提下，與賴清德繼續加強台美關係，只有維持現狀是最大公約數，一但越過無法預知紅線，將比兩岸空轉還要危險。

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