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高嘉瑜敗選今早謝票：大家不要安慰我了　會讓我想哭

▲高嘉瑜一早出門送車謝票。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

▲高嘉瑜一早出門送車謝票。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

記者張靖榕／綜合報導

立委選舉台北第4選區（內湖、南港）被視為「三姝對決」激戰區，民進黨現任立委高嘉瑜當晚自行宣布敗選後，今一早6時就出門送車謝票，並拜託大家不要再安慰她了，不然她會忍不住想哭。

高嘉瑜今早7時發布臉書，向港湖區民道早安，並表示她一早6時就出門送車謝票，「謝謝大家的加油」。她一路來到碧湖公園謝票，遇到許多民眾上前擁抱、致意，想要給予她安慰和溫暖，她也放上與選民們的擁抱合照，表示「大家不要安慰我了，會讓我想哭。」

▲高嘉瑜一早出門謝票。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

▲選民的安慰讓高嘉瑜想哭。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

2024台灣總統立委大選於周六（13日）開出結果，現任立委高嘉瑜在開票之初就一路落後國民黨立委候選人李彥秀，最終自行宣布敗選。她晚間出面受訪表示，感謝一路以來很多相信她、支持她的人，選舉結果確實讓人非常難過，就是沒有辦法守住內湖南港這個關鍵的一席，「對我個人而言，當然我會深自的反省檢討，一定是我努力不夠。」

▼高嘉瑜敗選。（圖為選前凱道之夜／記者李毓康攝）

▼高嘉瑜敗選。（圖為選前凱道之夜／記者李毓康攝）

▲李彥秀回鍋港湖區立委。（圖／記者李姿慧攝）

▲李彥秀回鍋港湖區立委。（圖／記者李姿慧攝）

高嘉瑜也坦言港湖選區長期以來藍大於綠，「分裂選票非常危險」，而台灣基進在此區推出的候選人吳欣岱票數突破1萬票，若高嘉瑜和吳欣岱票數相加，就有望確保高嘉瑜連任。

對於媒體問說是否認為台灣基進候選人吳欣岱是「戰犯」，高嘉瑜則說，不會說誰是戰犯，「最大的戰犯應該就是我自己吧，因為我沒有辦法去團結我們這些民進黨的支持者或者是我們綠營的支持者去守住這一席，在這種情況之下，我想最大的問題應該是出在我自己身上。」

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