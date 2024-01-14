葛來儀分析賴清德當選：中國統一政策不變　但幾年內不會對台動武

▲賴蕭配宣布當選。（圖／記者李毓康攝）



記者張靖榕／綜合報導

台灣2024總統大選由民進黨總統候選人賴清德當選，創下台灣總統直選以來首次執政黨3連霸的局面，長期研究台灣與中國局勢的美國學者葛來儀（Bonnie S. Glaser）表示，中國雖然失望，但不太可能改變北京當局當前的統一政策。不過她也說，因為中國面臨自身重大問題，未來幾年內應該不至於侵台或發動激烈手段。

賴清德於周六（13日）晚間確認當選總統，葛來儀當天發布觀察，她說儘管台灣面臨國內一系列問題如薪資成長停滯，以及日益高漲的居住成本，對許多選民來說都相當重要，年輕選民尤其重視，然而台灣與中國的關係似乎是選民最主要的擔憂。

▲總統蔡英文於總統府發表元旦新年談話。（圖／記者林敬旻攝）



葛來儀指出，中國解放軍與經濟方面對台灣施壓力道加大，同時散步假訊息和其他認知作戰，企圖分裂台灣並遊說台灣人民統一的行為，是令台灣選民最最為擔憂的，台灣大部分人民想要的是獨立自治的權利與海峽兩岸的穩定，蔡英文總統在任期間採取堅定、一致和務實的態度，並且拒絕屈服於北京的壓力，她將加強國際民主盟友間的連結視為第一要務，尤其是美國，還有歐洲與印太多個國家，而且她在任內最後一次元旦新年談話中也表示，8年執政後，她留下的是「世界的台灣」。

賴清德表明將延續蔡英文路線，繼續深化與國際盟友的關係，同時加強台灣國防能力，他在勝選演說中也說道，維持台灣海峽的和平穩定將是他擔任總統的重要責任。

不過葛來儀也指出，儘管如此，中國國家主席習近平很不太可能重啟過去8年對台斷絕的官方接觸，因為中國早已將賴清德與副總統當選人蕭美琴視為台獨組合，並且聲稱他們只要當選就是把台灣「推向深淵」。

▲葛來儀認為中國至少未來幾年內不會發動戰爭。（圖／達志影像／newscom）



葛來儀說賴清德的勝選對北京當局來說雖然失望，但並不意外，而習近平在去年11月與拜登會面後，迎來的美中「穩定但脆弱」的關係，則是阻止中國對台採取激進措施的因素之一。

▲拜習會後美中緊張關係稍微放緩。（圖／路透社）



「不論如何，中國將會繼續對台灣施壓，力道或許更大」，葛來儀表示，「但至少在未來幾年內，不太可能使用武力『懲罰』台灣或推動統一」，因為中國國內的經濟問題和軍隊貪腐醜聞硬是擋在習近平的面前，「他大概明白對台使用武力，將會讓他在本世紀中葉讓中國走上民族復興之路的目標受挫。」