桃園選情／朱立倫頻回防　藍營「6席全上」揮出全壘打

▲朱立倫選前頻頻回防桃園六個選區，拉抬選情。（資料照／朱立倫辦公室提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2024桃園區域立委選戰，國民黨六席立委全上，揮出全壘打佳績，為桃園人的黨主席朱立倫揚眉吐氣。據指出，朱立倫選前不斷溫情喊話籲選民支持，頻頻回防桃園六個選區，拉抬選情，以及2022桃園市長選戰藍營贏回執政，重掌地方行政資源，「桃園總教練」議長邱奕勝居間操盤運作等，皆是國民黨勝選要因。

▲副市長蘇俊賓說，桃園立委選舉，藍營已經好久好久沒有全壘打的感覺！（圖／呂玉玲競總提供）



副市長蘇俊賓代表市長張善政，13日晚間7點多，前往四連霸成功的桃園市第五選區立委呂玉玲競選總部指出，桃園區域立委選舉，六席立委全上，藍營已經好久好久沒有全壘打的感覺！蘇並期許未來六席立委進入立法院，為桃園市爭取更多建設和經費，讓桃園更進步。

桃園市區域立委選戰，分六個選區，國民黨推出第三、四、五選區現任立委魯明哲、萬美玲、呂玉玲迎戰民進黨新生代彭俊豪、范綱祥和劉仁照；為爭取更多年輕選民支持，國民黨於第一、二、六選區推出年輕新生代牛煦庭、涂權吉、邱若華對峙民進黨現任立委鄭運鵬、黃世杰和無黨籍的趙正宇。

其中，牛煦庭和涂權吉為國民黨現任市議員，邱若華是議長邱奕勝姪女。第六選區選戰被喻為行政院副院長鄭文燦和議長邱奕勝對峙的選戰；原各於看好可望連任的民進黨現任立委黃世杰，以些微票數之差落敗，出乎各界意料。