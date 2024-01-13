預告顏寬恒官司今年會有結果　林靜儀：中二選民一起面對

▲預告顏寬恒官司今年會有結果，林靜儀說，中二選民一起面對。（圖／記者鄧木卿攝，下同）



記者鄧木卿／台中報導

台中市備受矚目的立委第二選區選情，國民黨前立委顏寬恒挑戰現任民進黨立委林靜儀成功，林在晚間6點20分發表感言，台下哭成一團，除了一再感謝選民曾給她服務機會之外，呼籲顏選後結合不同立場的民代、「頭人」，好好建設地方，至於顏的官司會不會影響當選，她認為今年會有結果，到時中二選區再來一起面對。

各投開票所的票數在下午4點過後陸續通報回林靜儀競總，顏寬恒票數一直領先，持續拉大差距，林在下午5點40分抵達競選總部，競總內外只見零星支持者，氣氛低迷，林發言後，下台一一和工作人員、志工、支持者擁抱，大家不捨的哭成一團。

林靜儀感謝中二區選民給了她2年又3天的服務機會，是她自己努力不夠，這個選區是非常棒的選區，有山有海，有農業有漁業，更有國防產業，她恭喜顏寬恒當選，希望顏能更積極結合地方能量，結合不同立場的意見領袖，好好照顧這選區，不要再分誰的支持者，共同加速建設地方。

林覺得，以前是握得到手，就是選票，如今是握不到手的選民，才是勝選關鍵，在社群媒體的選民不是不關心政治，而是用另一種方式關心，因此，該如何吸引這些選民一起討論，是未來思考的目標。

她也相信，土壤一旦翻過，就會見到光，樹根也會更扎深，民主果實更甜，這塊土地就會愈來愈好，如何跨出同溫層，非常重要。

至於顏寬恒涉及的竊占、貪污等罪遭到起訴一事，林表示，今年應該會有結果，結果如何，將是中二選區選民要共同面對的問題。