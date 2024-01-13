高雄3度揮出全壘打！綠「超強母雞」發威　陳其邁輔選感言曝

▲陳其邁在成功八仙過海之後，發表談話 。（圖／記者賴文萱攝）

記者吳奕靖／高雄報導

民進黨三度在高雄成功揮出全壘打！8席立委全上，這次全力輔選的市長陳其邁在繼前年以獲得全台綠營最高票連任市長，這次立委輔選成功，對他在黨內的地位更具有一定意義，所以他在13日晚間八點多發表談話，強調「世界的台灣、世界的高雄，謙虛傾聽民意、持續為高雄打拚」，現在全文881字曝光。

高雄市民進黨8席勝選，陳其邁發表演說全文：

2024總統大選結果出爐，民進黨賴清德成功打敗侯友宜、柯文哲，當選中華民國第16任總統，當中賴清德在高雄市拿下超過79萬票，大幅領先侯友宜的47萬票，32萬票的差距是全國各縣市最大，加上高雄八席立委全壘打，對於高雄開出如此亮眼成績單，身兼賴清德高雄市競選總部主委的高雄市長陳其邁表示，他將會和高雄8席立委一起謙虛傾聽民意、持續為高雄打拚。

陳其邁先是恭喜台灣人民，表示所有人一起用選票讓台灣的民主進程再往前走，共同寫下歷史的一頁。他也特別感謝蔡英文總統過去八年的帶領，以自信勇敢的步伐，讓台灣成為世界的關鍵字、讓台灣成為世界的台灣。



陳其邁恭喜賴清德總統、蕭美琴副總統，他表示接下來的四年，面對複雜的國際局勢跟兩岸局勢，挑戰不會更少只會更多，這也代表賴清德的責任更加艱鉅。

陳其邁接著感性感謝所有市民的支持，讓民進黨的八席立委全部過關，並表示未來他會和八席的民進黨立委會更謙虛的傾聽民意，讓高雄能夠成為世界的高雄。



陳其邁最後提到這次的國會民進黨沒能過半，代表民進黨還有很多做得不夠好、還要更努力的地方，民進黨應該深自檢討，更謙虛推動更多福國利民的法案。更重要的，他會和高雄八席立委共同努力，在立法院不管是法案的審查、預算的審查，讓高雄能夠大建設、大發展，讓市民朋友有共同的願景，讓高雄成為世界的高雄。

他也提到這次選戰，許多立委候選人都選的非常困難艱鉅，但是大家關關難過關關過連帶讓賴清德、蕭美琴的選票在高雄開出漂亮的成績。

陳其邁最後提到面對新的民意，他會更謙虛地去傾聽，之後不管是在市政的推動，還是國會推動福國利民的法案，他相信民進黨八席立委會更努力，他最後也用最誠摯的一鞠躬，感謝所有的高雄市民。