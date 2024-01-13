快訊／謝立功要黃珊珊辭立委負責　柯文哲嗆聲：先問問自己幫忙多少

記者袁茵／新北報導

2024總統大選落幕，由民進黨總統候選人賴清德獲勝，民眾黨總統候選人柯文哲則位居「老三」並宣布敗選，使前秘書長謝立功批評競選總幹事黃珊珊應負責。對此，柯文哲批評，輸了就輸了，就先一樣寫檢討報告，但也要很嚴肅地講一句話，「那些指責別人的人，先問他自己，他幫忙多少？就這樣。」

▲民眾黨競選總部回應選舉-吳欣盈,柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

柯文哲13日於新莊競總召開記者會，接受媒體訪問。針對目前得票數350多萬票，跟自己評估是否有些落差，原因為何？以及謝立功發文要黃珊珊因未達KPI辭立委，國民黨也發文酸黃公布假民調，現在才知道誰沒穿褲子，似乎都在找戰犯？

柯文哲指出，選舉輸了是這樣，一般來說選舉分為2個方面，一個是文宣，一個是組織，組織方面很清楚，民眾黨完全是靠國民運動，沒有在每個地方有完整組織，所以組織方面是絕對弱勢，雖然昨天表面上看來有很多人，但畢竟政治有世俗的一面，純粹只靠公民運動，畢竟比不上經歷40年的黨或百年的黨，還是有其動員系統，「所以組織方面我們就輸掉很多」。

柯文哲說，文宣方面，這也證明說，現階段純粹只靠自媒體，無法在傳統媒體完全被打壓狀態下可取得優勢，「我倒覺得是這樣，成立4年的政黨在資源不夠、力量不夠，這場落敗，我覺得不是意外。」輸就輸了，就一樣先檢討、寫檢討報告，還是有很多事情要馬上處理，因為2月1日立法院要開議了，所以新舊委員交接，過去有做得不好的地方，新的會期仍要利用半個月的時間修正。

柯文哲強調，找戰犯的事情，我在此還是要很嚴肅講一句話，「那些在指責別人的人，先問他自己，他幫忙多少？就這樣。」