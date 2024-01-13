太陽花「這個世代」6成員僅上2席　苗博雅、賴品妤都敗選

▲「這個世代」僅2人當選。（圖／翻攝自Facebook／這個世代，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

太陽花學運參與者黃捷、曾玟學、賴品妤、吳崢、吳沛憶、苗博雅組成「這個世代」連線，日前透過粉專表示，他們每個成員所在的選區都是「激戰區」，請大家務必返鄉投票。現在已有不少選區的結果都出爐了，這6人之中，僅黃捷、吳沛億成功當選。

「這個世代」日前齊聚台北車站，號召各地青年返鄉投票。他們說，在5個月前，「這個世代」每個成員的選區都屬「艱困區」，但經過這段時間的努力，他們6個已經將選情拚成55波「激戰區」，只差最後一步就能翻轉，所以要請大家務必投票，「一起推倒由地方黑金、惡質舊勢力長期在地方盤據的高牆」。

「這個世代」爭取6席全上，並承諾只要進入國會，必定會延續過去堅持的價值，並推動國會外交工作，讓台灣的「下個未來」充滿希望、有所改變。

然而，一向「藍大於綠」的台北第六選區由國民黨羅智強勝選，苗博雅稍早已自行宣布敗選。

苗栗縣第二選區是國民黨邱鎮軍勝選，曾玟學敗選後現身競選總部，直言沒跨過苗栗山線的高牆很可惜，但他沒有留下任何遺憾，「我們距離天亮還有一段路，未來還要一起往前走」。同時，他也恭喜對手邱鎮軍，期許對方能拿出對得起選票的表現。

國民黨張智倫獲得3萬多票，稍早已自行宣布當選。而同為新北市第八選區的吳崢稍早發文表示，「恭喜中和即將產生一位新的立委」。

新北市第12選區藍綠激戰，賴品妤晚間現身汐止總部宣布敗選，「是我不夠努力，沒有成功贏得這場選戰，也祝福對手廖先翔，進入立法院後能好好地為鄉親做建設」。

「這個世代」的6位成員中，雖有4人敗選，但在台北市第5選區的吳沛憶則打敗對手鍾小平、于美人，自行宣布當選，她以1萬票左右的差距勝過第二高票的對手鍾小平。

「這個世代」勝選的還有黃捷，她在高雄市第6選區對上國民黨陳美雅、喜樂島聯盟郭倍宏，最終她以新人之姿大勝陳美雅3萬多票，用沙啞嗓音自行宣布當選，感謝大家支持。

正確選舉票數，請以中央選舉委員會公告為準。

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