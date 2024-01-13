快訊／柯文哲自行宣布敗選　喊話4年後一定可以「贏回國家」

記者袁茵、陳家祥／新北報導

2024總統大選呈現三腳督，截至晚間8時，票數依序為「賴蕭配」領先，「侯康配」次之，「柯盈配」墊底。民眾黨總統候選人柯文哲晚間抵達新莊競總向支持者表示，今天晚上相信大家還是很難過，不過我們沒有難過的時間，因為這國家會繼續往前進，所以要繼續努力下去，「我們不會因為挫折就放棄，只要繼續熱愛台灣，只要你們還堅持，只要你們不放棄，我們也就沒放棄的理由。」並喊話下次一定可以執政，一定可以贏回這國家。

柯文哲13日晚間8時抵達新莊競總前的「開票之夜」，支持者們看見柯文哲，不斷激動大喊「柯文哲、柯文哲」。柯文哲致詞時表示，首先要先跟大家說謝謝，因為在這場選舉當中，在藍綠的夾殺之下，還有那麼多人願意挺身而出幫忙，面對藍綠高牆也不曾放棄，堅持到現在這刻，也要感謝競選團隊和在全國各地挺身而出的小草們，「謝謝你們！」

柯文哲提及，這是一場公民運動，非常感謝友人背著氣球從富貴角燈塔到墾丁，再走回台北，「每次想到這件事情，想到這麼多人在街頭上幫我背氣球、在馬路上幫我發傳單，還是要謝謝你們大家，在你們身上我看到了台灣人民如何熱愛這個國家，我也再次確認，你們就是台灣的希望，至少我們已經成功向世界證明，台灣不是只有藍綠而已，而且我們也向世界證明，民主始終是台灣最重要資產。」

柯文哲指出，在這場選舉當中，至少創下很多奇蹟，沒有舉辦募款餐會、募款餐券，純粹靠小額募款打贏選戰，這對台灣將來的政治發展一定是正面影響，「我們提出很多政策，對國家永續發展，我想也是會有更成熟的規劃，選舉熱情是短暫的，但愛護台灣的感情應當是長久的，在追求公義的路上，邁向永續國家的路上，柯文哲不會放棄，也拜託大家不要放棄。」

「因為你們始終都是這國家的未來，你們也是柯文哲跟民眾黨可以繼續奮鬥的理由。」柯文哲喊話，這次民眾黨至少已經成為一個關鍵的在野力量，在這地方，他要以黨主席身份跟大家說聲謝謝，謝謝大家的支持，每張選票都是表達對他的認同跟肯定。

柯文哲說，這也是台灣第一次在藍綠夾殺下，撐出三黨鼎立局面，也代表台灣真的需要藍綠以外聲音，而這聲音會成為國家新方向，民主政治在野是監督的力量，也是政治良心，也是人民可以倚賴的力量，「我要請你們不要放棄，因為我不會放棄，民眾黨不會放棄，我們一直在這繼續當台灣的良心，做你們的靠山。」

柯文哲強調，各位親愛的人民，民眾黨在此承諾，不會辜負你們期望，會堅持其信念守護國家、守護未來；而終究自己的未來還是要靠自己救，「只要我們繼續努力下去，下個4年我相信會贏得更多認同，團結更多力量，下次我們一定可以執政，一定可以贏回這國家！」

▼總統候選人柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）