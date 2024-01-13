柯文哲盡力了！陳智菡哽咽致詞　嗆藍綠操作民調「很多票被瓜分」

記者陳家祥／台北報導

2024年總統大選13日進行開票，截至晚間6點30分，民眾黨柯盈配暫時以210萬餘票落居第三，柯競辦發言人陳智菡晚間登台致詞時哽咽表示，「我要告訴大家的是，柯文哲盡力了，他非常非常努力，他希望帶動大家不一樣的台灣，我們也盡力了，我們希望能帶大家看到改變的希望」。

▲民眾黨總統大選開票現場，陳智菡致詞激動哽咽。（圖／記者林敬旻攝）



陳智菡哽咽表示，首先想跟大家說謝謝大家，「我們非常非常努力，在大家的支持下走到這裡」，她與丈夫許甫過去都是媒體人，從來沒想過要從政，但是他們希望台灣可以有改變的機會、希望真正做事的人能真的被看見，所以就帶著媒體專業跟過去累積的知識來到這個團隊。

「我們的資源真的少，人力也很少，可是我們從來沒有放棄過信念，跟大家一樣。」陳智菡說，所以她想跟大家說，現在看到的票數或許不如我們預期，「但我們真的沒有輸」，相信最近每一場造勢，不管是小草們或是這片草原，或者是柯文哲，乃至於整個競選團隊，都讓台灣人民看到了改變的力量。

陳智菡說，相信過去那些不相信民眾黨的人，都開始懂得尊重，懂得尊重差異、尊重多元、懂得包容，「我覺得我們過去做了一件很重要的事情，過去在總統大選時好像只能討論藍綠、意識形態、對立仇恨，但我看到很快樂、充滿希望，老人家帶著孩子們很開心來參與這場嘉年華。那刻我站在他們身後我覺得與有榮焉，謝謝他們陪我打了這場仗」。

但陳智菡也說，「我們的票數嚴重被低估，我們不只如此」，過去柯文哲花了很多時間，想辦法真正促成政黨輪替，「柯文哲帶著非常多的誠意、非常堅定的信念去跟國民黨談了在野合作，但我們沒有得到一樣的尊重一樣的善意」，最後選票一步一步被瓜分。

陳智菡說，在藍綠媒體的夾擊下，用很多不實的民調，今天也看到了，民調呈現出來，但是過去很多各種不同操作下，「很多期待在野黨能執政，能真正實現政黨輪替的人沒有信心，所以很多票就此被瓜分走」。

「我要告訴大家的是，柯文哲盡力了，他非常非常努力，他希望帶改大家不一樣的台灣，我們也盡力了，我們希望能帶大家看到改變的希望。」 陳智菡說，這段時間裡，相信很多人對於台灣的未來是充滿前景，充滿太陽，「改變不會停下來，改變已經發生了，就在我們面前的這片草原，未來會進一步蔓延」，也希望大家能站在柯文哲的身邊，你們一直是他的燈塔、一直是我們的方向，當我們不知道要往前走的時候，你們頭上的燈會帶著我們走。