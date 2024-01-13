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台南立委／挺過婚外情風波勝選！林宜瑾振奮：我們做到了

▲▼ 林宜瑾宣布當選。（圖／記者林東良翻攝）

▲林宜瑾宣布當選。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良、黃資真／台南報導

2024大選持續開票中，台南第四選區由民進黨立委林宜瑾尋求連任，對決前為台南市議長的無黨籍李全教，林雖一度捲入婚外情風波，最終仍順利勝出，繼李全教宣布敗選後，稍早抵達競選總部的林宜瑾也宣布當選，並向在場的支持者道謝。選舉結果依照中選會公告為準。

林宜瑾表示，歷經三個月衝刺、27年深耕，她擊敗李全教、力退黑金，向黑金「Say No」！競選總部現場支持者與競選團隊一片歡欣，滿溢的振奮情緒，擴散至大街小巷，她必須向永康、新市、新化，勇敢正義的台南人深深一鞠躬表達感謝，「我們一起做到了！大家攜手為台南、為台灣，守護正義有為的一席立委席次！」

▲▼ 林宜瑾宣布當選。（圖／記者林東良翻攝）

林宜瑾感性指出，這陣子勤奮逐戶拜訪、掃市場、站路口，還有最後4天在選區大徒步，很感謝鄉親們都站出來力挺。她也說，自己就像是在地鄉親花上27年，一手栽培、一路伴隨的親女兒，也正是這一點，讓她對土地和選民的使命感，遠非他人能比。

談及這一次的勝利，林宜瑾說，這已經不只是一場選舉，更是一場運動，一場公民透過集體意志，擊敗黑金舊勢力、拒絕抹黑選舉文化，且必將在歷史上留下記錄的公民運動。

▲▼ 林宜瑾宣布當選。（圖／記者林東良翻攝）

另外，林宜瑾談到，此刻台灣人也已經選出了新總統賴清德，這如同大聲向世界宣告，台灣是台灣人的台灣，也是世界的台灣，堅強的台灣人會繼續和國際民主陣營為伍，捍衛世界和平。

至於未來執政的民進黨將面臨國會不過半一事，林宜瑾說，在這一次的選舉中，民進黨受到許多選民的鼓勵，但同時也有透過選票反映出的鞭策，這些鞭策都讓民進黨更加清楚認知自身不足，並且虛心檢討、一肩扛起應負責任。

林宜瑾最後也喊話，台灣是屬於全體國民的，國民幸福無分黨派。她期待，未來朝野能夠共同努力、攜手建設台灣。

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