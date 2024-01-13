快訊／8連霸立委出爐！　新北11選區羅明才自行宣布當選

▲新北市第11選區現任立委羅明才自行宣布當選。（圖／羅明才辦公室提供）

記者魏有德／綜合報導

新北市第11選區（新店、深坑、石碇，坪林、烏來）立委選區6搶1，仍回歸藍綠對決的情況。經過數小時的開票，到了約晚間19時40分，尋求連任的國民黨籍現任立委羅明才自行宣布當選，完成8連霸。目前票數仍在統計中，一切以中央選舉委員會公告為準。

▲羅明才在競選總部貼上立院送發的紅紙。（圖／羅明才辦公室提供）

羅明才是在今（13）日晚間時抵達競選總部，現場有不少支持者替他加油打氣，氣氛相當熱烈。羅明才在工作人員協助計票大勢底定下，在門口貼出紅單，並由支持者放鞭炮，自行宣布當選。

羅明才兩代深耕大新店地區，在地方具有雄厚的政治實力，他23歲便擔任國大代表，24歲轉投入立委選戰後，連續7屆當選，甚至在2008年和2012年連兩屆拿下改制前後的台北縣及新北市立委第一高票。

在本屆立委候選人政見發表會上，羅明才曾發下豪語，要將地方及中央的服務經驗更加深化，假使拿下15萬票以上的得票，未來將更進一步，投入百里侯之爭，角逐國民黨新北市長提名資格。

羅明才憑藉豐厚的地方建設經驗，在選前主打政績牌，包括爭取2千億地方建設經費、凍卵補助、提升因應少子化的育兒津貼、職場新鮮人意外險及推動公宅興建等，同時，他也提出爭取安坑到土城的快速道路、安坑運動中心、深坑輕軌、坪林國中地下停車場、新店長照園區及振興烏來觀光等政見。