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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「章魚哥」天玉里票數拉鋸！賴清德673票超車領先　侯578票緊追

▲▼北市大選「章魚哥」天玉里開票。（圖／記者許敏溶攝）

▲天玉里投開票所設在天母國小，目前正在進行開票。（圖／記者許敏溶攝）

生活中心／台北報導

2024年總統大選今（13日）登場。台北市士林區天玉里近年多次選舉精準預測選舉結果，有「章魚哥」神預測稱號。天玉里稍早已結束投票，在4點10分左右開始開票，根據《ETtoday新聞雲》記者現場回報，目前最新票數，民進黨候選人賴清德以673票超車暫居領先，國民黨侯友宜以578票緊追，兩人票數拉鋸中，民眾黨候選人柯文哲則拿到376票。實際開票結果以中選會最終公布為準。

天玉里里長潘錦雄稍早受訪時指出，天玉里29個鄰共有8900多人，其中65歲以上佔30%，64歲至45歲佔35%，44歲到18歲佔25%，總計共7136人有投票權，分散在6個投票所投票，若以75％投票率，大約會開出5500票，若以80%投票率，則會開出約5800票，今天天氣比較好，老人家比較願意出門，應該投票率會比較踴躍。

天玉里居民有不同黨派支持者，人口結構相當於一個「小台北」，近年多次總統和市長選舉開票結果與最終結果相同，且誤差範圍小，因此被封為可預測選舉結果的「章魚哥」。

▲▼大選圖表。（圖／ETtoday製表）

《ETtoday新聞雲》彙整中選會選舉資料庫發現，近年多次總統大選，天玉里均能精準預測結果。以前次2020年總統大選來說，民進黨蔡英文和賴清德在天玉里以55.31%的得票率贏過國民黨韓國瑜、張善政40.74%，與蔡英文全國得票率57.13%、韓國瑜全國得票率38.61%，兩者數字接近。

至於2016年蔡英文和陳建仁當選總統的全國得票率為56.12%，勝過對手國民黨朱立倫和王如玄的31.04%，天玉里開出得票率則為52.49%與37.66%，雖然誤差較大，但仍成功預測最終結果。

在台北市長選舉部分，2022年的台北市長選舉中，國民黨蔣萬安成功擊敗對手陳時中和黃珊珊當選市長，蔣萬安在全台北市的得票率為42.29%，和天玉里41.37%得票率差距僅有不到1個百分點。

不過在2018年台北市長選舉中，成功連任的柯文哲在全台北市的得票率達41.06%，小勝對手丁守中39.91%，但當年在天玉里開票時，柯文哲得票率僅39.91%，反而是輸給國民黨候選人丁守中的42.06%，天玉里罕見預測失準，也導致當時丁守中一度不承認敗選，認為選舉結果有問題。

►►►看更多－－總統大選與立委開票專區

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