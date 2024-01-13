「藍白合作早就贏了！」賴清德暫領先　鄉民早猜到結果：一起下去

▲柯文哲（左）、侯友宜（中）、賴清德（右）。（合成圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

2024總統大選今（13）日舉行投票，由民眾黨柯文哲、民進黨賴清德、國民黨侯友宜3組候選人角逐大位。隨著選票陸續開出，目前暫由賴清德領先，就有網友認為，正是因為藍、白雙方之前互扯後腿，才導致現在和賴清德差距這麼大，當初為何不好好合作？貼文曝光後，引發網友討論。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「為何當初不好好合作」為標題發文，提到藍、白都知道「共同敵人」是誰，但雙方卻不合作，還互相扯後腿，如今和賴清德的票數差距這麼大，兩邊其實都算推了一把，為何當初不好好合作？

貼文底下，有網友也表示，「合作早贏了，兩個都是罪人」、「兩個人都不退一步，就一起打包下去」、「不合早知道結果了」、「因為有人覺得自己會贏」、「藍白有合一開票就結束了吧」、「藍白沒合的最大戰犯可以開始找了」、「藍白如果合真的躺著選欸」、「藍白沒合，賴怎麼輸？可以找戰犯了」、「當初是不是應該藍白合啊」。

也有網友認為，若藍、白理念不同，當初確實也難以勉強，「政治理念不同」、「兩個都只想當大的，合屁合」、「兩個都想當正的怎麼可能合」、「理念不一樣，我覺得合作更怪」。此外，也有網友則表示，「藍白沒合，賴還被咬成這樣」。

正確選舉票數，以中央選舉委員會公告為準。