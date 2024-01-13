開票結束！林淑芬奪11萬票連任　發文感謝：沒有奇蹟只有累積

▲林淑芬順利連任，守住綠營票倉。（圖／翻攝林淑芬臉書）

記者楊喬詅／綜合報導

2024選戰告一段落，新北市第二選區（蘆洲、五股、三重16里）212間投票所已於晚間8點53分開票完畢，據中選會統計資料顯示，本此選戰由現任民進黨籍立委林淑芬勝選，以11萬8544票，57.05％得票率拿下6連霸。

▲林淑芬（左）、李有宜（中）、何淯笙（右）為新北第2選區立委候選人。（圖／翻攝林淑芬、李有宜、何淯笙臉書）

據中央選舉委員會統計，2024立委選舉民進黨林淑芬以11萬8544票，得票率57.05％脫穎而出；民眾黨李有宜以8萬4393票，得票率40.62％位居第二，統促黨何淯笙則取得4845票，得票率2.33％。

新北市第二選區（蘆洲、五股、三重16里），版圖向來綠大於藍，林淑芬為連任5屆現任立委，2020年選舉更62.37％得票率大贏國民黨黃桂蘭，有相當雄厚的基層實力。藍營為突破艱困選區，選擇禮讓民眾黨候選人，作為「藍白合示範區」一同拼選戰，怎料仍不敵長期深耕在地的林淑芬，以3萬4151票差距落敗。

對此，林淑芬稍早在臉書發文表示，「漫長的選舉馬拉松結束了，我們光榮平安地到達終點，蘆洲慢跑界有一句名言，『沒有奇蹟只有累積』，這句話一直是我謹記在心的一句話。」林淑芬說，感謝陪著自己一路走過來的團隊和工作夥伴，因為他們有共同的信念，選擇走正確的路，也選擇做對的事─跟人民站在一起，為人民而努力！她也再次感謝人民給她機會，並承諾不會辜負選民的期待，時時鞭策自己，讓人民生活更好。

▲▼李有宜集結藍白大咖助選，最後仍以3萬多票差距落敗。（圖／翻攝自Facebook／李有宜）

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