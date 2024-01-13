　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

開票結束！林淑芬奪11萬票連任　發文感謝：沒有奇蹟只有累積

▲▼擊退藍白合！新北第2選區林淑芬守住綠地 。（圖／翻攝林淑芬臉書）

▲林淑芬順利連任，守住綠營票倉。（圖／翻攝林淑芬臉書）

記者楊喬詅／綜合報導

2024選戰告一段落，新北市第二選區（蘆洲、五股、三重16里）212間投票所已於晚間8點53分開票完畢，據中選會統計資料顯示，本此選戰由現任民進黨籍立委林淑芬勝選，以11萬8544票，57.05％得票率拿下6連霸。

▲▼新北立委第2選區政見一次看！林淑芬重交通　李有宜推都市更新。（圖／翻攝林淑芬、何淯笙、李有宜臉書）

▲林淑芬（左）、李有宜（中）、何淯笙（右）為新北第2選區立委候選人。（圖／翻攝林淑芬、李有宜、何淯笙臉書）

據中央選舉委員會統計，2024立委選舉民進黨林淑芬以11萬8544票，得票率57.05％脫穎而出；民眾黨李有宜以8萬4393票，得票率40.62％位居第二，統促黨何淯笙則取得4845票，得票率2.33％。

新北市第二選區（蘆洲、五股、三重16里），版圖向來綠大於藍，林淑芬為連任5屆現任立委，2020年選舉更62.37％得票率大贏國民黨黃桂蘭，有相當雄厚的基層實力。藍營為突破艱困選區，選擇禮讓民眾黨候選人，作為「藍白合示範區」一同拼選戰，怎料仍不敵長期深耕在地的林淑芬，以3萬4151票差距落敗。

對此，林淑芬稍早在臉書發文表示，「漫長的選舉馬拉松結束了，我們光榮平安地到達終點，蘆洲慢跑界有一句名言，『沒有奇蹟只有累積』，這句話一直是我謹記在心的一句話。」林淑芬說，感謝陪著自己一路走過來的團隊和工作夥伴，因為他們有共同的信念，選擇走正確的路，也選擇做對的事─跟人民站在一起，為人民而努力！她也再次感謝人民給她機會，並承諾不會辜負選民的期待，時時鞭策自己，讓人民生活更好。

▲柯文哲陪李有宜三蘆車隊掃街！　林淑芬扛氣球騎單車拜票（圖／翻攝自Facebook／李有宜、林淑芬）

▲▼李有宜集結藍白大咖助選，最後仍以3萬多票差距落敗。（圖／翻攝自Facebook／李有宜）

▲▼「夜襲」再起！韓國瑜陪民眾黨李有宜掃街　林淑芬爭取基層支持。（圖／翻攝李有宜、林淑芬臉書）

<

ET快訊
超強母雞帶領F4！台中國民黨大勝　學者看好「藍營一姐」問鼎2
分析／立院三黨不過半！院長之爭率先開戰　民眾黨握決定權動向成
賴清德六都完全勝利！台南得票「超越侯、柯相加」
快訊／政黨得票率出爐！34席不分區立委名單一次看
快訊／時力政黨票未過門檻、區域立委全滅　王婉諭率決策委員總辭
首任閣揆誰來當？　盤點賴清德時代潛在接班佈局
開票結束！賴清德558萬票「三腳督突圍」　當選台灣第16任總
賴清德勝選！台灣大選狂登外媒頭條
分析／努力不夠！北台灣指標激戰區全滅　賴清德沒上任就恐跛腳
分析／新國會「三黨不過半」　游錫堃再拚立院龍頭需靠綠白合作
快訊／蘇巧慧「狂奪9.8萬票」三連霸成功
分析／高雄綠油油！陳其邁領軍「八仙過海」　他親解密致勝關鍵
分析／總統敗選逼宮？他們劍指黨主席　國會53席成朱立倫保命牌
分析／賴清德刷新三度執政歷史紀錄　「國會未過半」現隱憂
快訊／蔡英文向侯柯致敬　「新總統將啟動在野溝通化解分歧」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

破咒3連霸　賴清德奪「558萬6019票」最低！20年總統票數一次看

桃園二選區「綠到會出汁」！藍將涂權吉險勝　綠營基本盤鬆動

超強母雞帶領F4！台中國民黨大勝　學者看好「藍營一姊」問鼎2028

南投2席立委重回藍天　基層：馬文君長期經營、綠犯錯保送游顥

分析／立院三黨不過半！院長之爭率先開戰　民眾黨握決定權動向成關鍵

決戰汐止！廖先翔贏5.9%進國會　在地人指勝選關鍵

政黨得票率出爐！34席不分區立委名單一次看　網見這2黨驚呼猛

救王義川有意義！民進黨政黨票逆風增　不分區席次「平盤」獲13席

快訊／時力政黨票未過門檻、區域立委全滅　王婉諭率決策委員總辭

2024投票率71.86%！　2000年最高「台灣政壇最激三腳督」

李天柱一年沒接戲嘆：根在哪　「你過得好不好」喊該改變了

祈錦鈅加拿大返台「不捨淚崩」！　被酸「不喜歡可以滾回去」犀利反嗆

腦麻男擺攤打拚拒送禮捐款　哽咽謝支持：我會更努力

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

台中二寶媽被夾亡...丈夫心碎　不追究責任：太太無法活過來

對店員姐姐狂撒嬌燦笑❤　熱情阿金每天報到買早餐

林襄傳「遭冷凍」出走樂天　林岱縈苦笑：希望大家多關心我XD

疑「探頭暴衝」遭機械車位夾 女送醫不治...中市府勒令停用

余天斥在野「下架？下啥毀」　板橋飆歌「母親的名叫台灣」

破咒3連霸　賴清德奪「558萬6019票」最低！20年總統票數一次看

桃園二選區「綠到會出汁」！藍將涂權吉險勝　綠營基本盤鬆動

超強母雞帶領F4！台中國民黨大勝　學者看好「藍營一姊」問鼎2028

南投2席立委重回藍天　基層：馬文君長期經營、綠犯錯保送游顥

分析／立院三黨不過半！院長之爭率先開戰　民眾黨握決定權動向成關鍵

決戰汐止！廖先翔贏5.9%進國會　在地人指勝選關鍵

政黨得票率出爐！34席不分區立委名單一次看　網見這2黨驚呼猛

救王義川有意義！民進黨政黨票逆風增　不分區席次「平盤」獲13席

快訊／時力政黨票未過門檻、區域立委全滅　王婉諭率決策委員總辭

2024投票率71.86%！　2000年最高「台灣政壇最激三腳督」

天冷心肌梗塞患者增！醫示警「睡眠呼吸中止症」恐是關鍵　注意3徵兆

朱駿／台灣政黨板塊是否真成穩定的三足鼎立？

破咒3連霸　賴清德奪「558萬6019票」最低！20年總統票數一次看

桃園二選區「綠到會出汁」！藍將涂權吉險勝　綠營基本盤鬆動

超強母雞帶領F4！台中國民黨大勝　學者看好「藍營一姊」問鼎2028

南投2席立委重回藍天　基層：馬文君長期經營、綠犯錯保送游顥

外媒：台灣反抗中國選出「麻煩製造者」　賴清德恐挑戰北京底線

台灣「第5大政黨」驚呆一票人：簡直超神　打贏基進、親民黨

分析／立院三黨不過半！院長之爭率先開戰　民眾黨握決定權動向成關鍵

台灣大選登韓媒頭條！韓聯社：台灣選擇「親美」礦工之子賴清德

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

政治熱門新聞

不斷更新／2024總統大選開票了！

賴清德勝選寫下「3個第一歷史紀錄」　打破8年魔咒、首位醫師總統

鄭運鵬車掃搬王牌！帥兒秒成全場焦點

快訊／誰沒穿褲子？國民黨開第一槍「抓戰犯」　劍指黃珊珊

柯文哲在北市「得票僅第三名」！台北人曝原因

快訊／全國第一！　林俊憲開票30分鐘就自行宣布當選

歐巴桑聯盟破10萬票　「目前第5大黨」驚呆PTT

媒體人預言「大選最終結果」！　曝柯文哲得票超乎預期

出門投票要帶什麼「注意事項一次看」

快訊／國民黨立委53席！　朱立倫嘆政黨輪替失敗：持續改革反省

藍白不合！鄉民見賴清德領先：早知結果

基進黨票數慘輸「小民歐巴桑聯盟」　一票網友看傻

連3次拿最多！民進黨政黨票再拿第一

柯文哲4年後有望選上總統？　鄉民指出1關鍵

更多熱門

相關新聞

「韓國瑜+王世堅+黃國昌」網見立委名單嗨翻：戰神聚齊

「韓國瑜+王世堅+黃國昌」網見立委名單嗨翻：戰神聚齊

2024總統立委大選開票結果陸續出爐，幾家歡樂幾家愁。一名網友看到這次的當選名單，發現幾乎各黨的戰神幾乎聚齊了，認為下一屆國會應該會很熱鬧。不少人看到後也大讚，「這屆立院超好玩」、「迫不期待等2/1上陣」、「終於等到了那個男人」。

台南立委／不分區轉戰台南失敗　陳以信致歉：未來持續深耕

台南立委／不分區轉戰台南失敗　陳以信致歉：未來持續深耕

王美惠連任成功　激動落淚：台灣贏了

王美惠連任成功　激動落淚：台灣贏了

從沒知變台東立委！黃建賓奇幻旅程

從沒知變台東立委！黃建賓奇幻旅程

李眉蓁「4年選3次」立委敗選！支持者激動喊：雖敗猶榮

李眉蓁「4年選3次」立委敗選！支持者激動喊：雖敗猶榮

關鍵字：

2024立委2024六都立委2024新北市立委李有宜林淑芬何淯笙

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／2024總統大選開票了！

林襄退團首發聲！跳啦啦隊「單場只賺5000」　超慘總收入曝

首起！母帶幼女投票...她不慎撕毀選票慘了

賴清德一路領先！「鐵桿綠爸媽臭臉」高興不起來

張鳳書投完票曬「神秘手勢」照片！此舉恐違法秒刪文

台北4例違反選罷法！2人偷拍選票

賴清德勝選寫下「3個第一歷史紀錄」　打破8年魔咒、首位醫師總統

鄭運鵬車掃搬王牌！帥兒秒成全場焦點

氣罵年輕人投柯「侯早就贏了」！PTT吐真心話

網紅搭紐航班機寫「請放鬆」網友笑了

快訊／誰沒穿褲子？國民黨開第一槍「抓戰犯」　劍指黃珊珊

日5歲童燙傷被醫院拒收　死前說：媽媽抱抱我

柯文哲在北市「得票僅第三名」！台北人曝原因

網美倒立「T恤滑下來」　她嚇到馬上關直播

台南國中生持刀劃開同學手臂　稱：只是想試試

更多

最夯影音

更多
李天柱一年沒接戲嘆：根在哪　「你過得好不好」喊該改變了

李天柱一年沒接戲嘆：根在哪　「你過得好不好」喊該改變了
祈錦鈅加拿大返台「不捨淚崩」！　被酸「不喜歡可以滾回去」犀利反嗆

祈錦鈅加拿大返台「不捨淚崩」！　被酸「不喜歡可以滾回去」犀利反嗆

腦麻男擺攤打拚拒送禮捐款　哽咽謝支持：我會更努力

腦麻男擺攤打拚拒送禮捐款　哽咽謝支持：我會更努力

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面