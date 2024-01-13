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大陸 大陸焦點 特派現場

香港旅客數恢復至疫情前55%　東南亞訪港人數最理想

▲▼香港,陸客。（圖／路透社）

▲香港旅客數回流。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港旅遊發展局總幹事程鼎一表示，去年全年訪問香港的旅客有3400萬人次，超過預期目標，已回復到2017年至18年平均數的55%，其中又以東南亞旅客訪港的人數最為理想，去年第四季已恢復至9成以上。

程鼎一在電台節目上提到，訪問香港的旅客有一部分不會在香港過夜，他相信不是酒店房價貴不貴的問題，而是疫情之後人手不足，導致酒店房間的開放率未達百分之百。

程鼎一指出，2017至18年的過夜旅客比例是45%，去年第四季過夜客保持在大約五成。

▲▼香港。（圖／路透社）

程鼎一說，去年全年訪港旅客有3400萬人次，超過預期目標，已回復到2017至18年平均數的55%，12月份旅客數量亦回復至疫情前的65%。其中又以東南亞旅客訪港人數比較理想，去年第四季已恢復9成以上，泰國、菲律賓已超越疫情前水平。

程鼎一認為，香港航空運力正穩步成長，非內地旅客恢復得比較理想，未來不應只追求旅客人數，應著眼於高質量旅客，但對低消費旅客也會好好招待。

程鼎一還說，基於政治原因，在部分海外國家或地區做宣傳時遇到打壓，甚至聽到有海外人士問在港親友，香港是否安全，反映他們對香港存在誤解，「去年初在海外宣傳時是遇到困難，但現在已有改善。」

▲▼香港。（圖／路透社）

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