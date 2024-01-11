「香港一國兩制是失敗的！」　趙少康：台灣絕不接受

▲侯友宜、趙少康11日上午舉辦國際記者會 。（圖／侯友宜競選辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康今（11）日在國際記者會上，外媒問到，「一國兩制」是台灣關係的基礎，但看到現在的香港情況，「一國兩制」是能接受的嗎？趙少康表示，香港一國兩制是失敗的，台灣絕對不會接受一國兩制，香港日前舉辦區域會選舉，投票率只有27％，代表香港人「已經用腳反對制度」。

趙少康提到，他與壹傳媒創辦人黎智英是好朋友，黎智英是美食家，每次兩人見面常常交談，黎智英已經被關了1000天，他之前就多次公開聲援黎；民進黨不能在上次選舉利用香港贏得選舉，就不管香港了，香港很多人想移民台灣，民進黨卻以各種法令阻擋。

「我們應該張開雙手歡迎香港朋友來」，趙少康認為，香港有很多優秀的人才，包括金融、科技、國際貿易等。他呼籲北京政府，應該善待香港、善待黎智英，北京這樣對待香港，台灣人民看在眼裡，絕對不能接受。

侯友宜也說，他記得一名香港學生說過，民進黨利用香港的民主自由，說要給予好好的協助，結果贏得選舉，卻沒有對香港採取任何協助，「這樣的政權，是建立在民主自由的血和淚」，他會持續關心香港議題，希望為這塊土地，堅守民主自由。

