睡一半大火急逃生！勇父「緊抱7歲女兒」6F重摔花圃…1死1重傷





▲5樓失火殃及6樓，爸爸抱著女兒墜樓。（圖／翻攝自大風新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

上海一女士近日在網路上發布影片稱，1月10日凌晨3時許，他們一家5口睡得正熟，樓下發生火災，鄰居逃跑時沒喊叫他們，導致她7歲的妹妹罹難，父親在ICU搶救。她悲憤地說，「為什麼樓下著火，傷亡的卻是自己家？」姊姊悲痛不已，「小寶寶，妳才7歲啊，願天堂沒有火災，姊姊希望妳在那邊能夠快快樂樂的。」

據《大風新聞》報導，發布的影片中，一幢樓房的低層（5、6樓）燃起大火，一名女子撕心裂肺地哭喊著，「快點跑下來，快點啊！」影片中間是傷者在醫院的救治鏡頭。此後，一名老人撫摸著一名小女孩的照片，痛哭不已。影片的最後，是大火撲滅後房間被燒的慘狀。

在影片的留言區，當事人回答了一些網友的疑問，大致講述了事發經過，（凌晨3時許發現著火後）人剛從床上跳起來的一瞬間，呼吸不了，看不見，又燙，真的就是人間煉獄。

當事人表示，「（家裡）全是濃煙，看不見呼吸不上來。我們家5個人，媽媽管奶奶，爸爸管妹妹，所以我就管好自己，根本看不見別人，也聽不見，全是劈裡啪啦的聲音。我當時到樓下一個人都沒有，我都心發顫。」

她指出，「（逃生過程中）我媽媽和奶奶是第二隊下來的，（當時）火已經燒到我家門口的客廳了。我媽媽真的很勇敢，拖著我奶奶從火裡鑽著跑出來，所以她們都有部分燒傷燙傷。妹妹爸爸在後面，可能火太大，實在衝不出，就去陽台了，那邊相對燒的少一些。（爸爸和妹妹）最後被發現是在樓底，爸爸在ICU搶救，清醒了說抱著妹妹，跌下去了。我猜可能是火浪或什麼氣體太強，一股氣震出去了，因為妹妹被發現的時候在街上的花圃，飛了很遠，我真的心很痛很痛，睡覺前還好的，怎麼睡到半夜被煙嗆醒就這麼恐怖了，就這麼大火了啊。」

她說，「他（樓下鄰居）要是大喊大叫把我們叫醒，那時候火勢一定還能控制，但是等我醒來逃下樓的時候，火勢就是我拍的影片這麼大了啊，這讓我們怎麼逃命啊？如果叫我們了，房子沒了就沒了，大家都平安就好啊！」

▲事發現場。（圖／翻攝自大風新聞）

1月12日上午，事發小區居委會一名工作人員證實，1月10日凌晨三四點，居委會下轄的小區的確發生一起火災，一名小女孩不幸遇難，孩子的爸爸正在ICU搶救。

「具體的起火原因，相關部門正在調查之中」，居委會工作人員稱，當晚失火的是5樓住戶，不幸遇難的小女孩住在6樓。火災發生後，5樓的男子已被警方帶走調查。

「一個活生生的小生命就這樣沒了，誰不痛心」？事發小區居委會工作人員難過地說，不幸遇難的小女孩出生於2016年，正上國小，「我也是母親，也有小孩，事發後，包括居委會在內的小區居民都很悲痛，我已經哭了好幾次。」

她說，痛定思痛，今後，居委會將更重視消防安全知識的宣傳、訓練和教育，讓更多業主掌握防範火災、正確逃生的知識和技能。

居委會工作人員稱，火災發生時，5樓只有一個男生居住，「我見到他時，他的頭髮被燒焦，人都是蒙的。聽說他在派出所接受調查時，整個人都嚇傻了，一直在譴責自己。」

居委會工作人員稱，他們會盡力做好家屬的安撫、安慰工作，和家屬共渡難關。