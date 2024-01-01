苗栗泰安象鼻部落汽車火警　駕駛驚險逃命卻摔落3米深邊坡

▲苗栗泰安鄉象鼻部落農路發生火燒車，駕駛楊姓男子逃命過程中摔落路旁3米深邊坡獲救。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣泰安鄉象鼻部落昨日(12/31)下午發生火燒車意外，楊姓男子駕駛自小客車行經部落農路，途中不明原因起火，駕駛跳車逃命，卻摔落路旁3米深邊坡，消防人員火勢撲滅後，在部落民眾協助下，將駕駛從邊坡搬運至路面送醫。

象鼻分隊昨天下午4點多接獲報案，指發生汽車火警，立即派遣幫浦車出勤，消防人員到達現場，發現車上駕駛雖已順利逃出車外，但卻意外跌落邊坡，車輛呈現全面燃燒狀況，確認車輛無人受困，立即佈水線搶救車輛火警。

現場人員並立即呼叫水箱車及救護車支援，指揮中心同步派遣卓蘭人車支援，支援人車到場後，消防員立即準備架設繩索救援傷患，之後有聽到呼叫聲，循聲音從旁邊山坡小徑下切約距離道路下方3米處發現傷者。

救護人員使用長背板將傷者固定，並在部落民眾協助下搬運至部落平坦處，後由卓蘭消防分隊救護車送往東勢農民醫院救治。

初步調查，29歲楊姓男子是當地人士，昨天下午4點多開車行經象鼻部落農路時，突然間汽車冒出火焰，他趕緊跳車逃命、並試圖滅火，過程中摔落路旁3米深邊坡。楊男手掌及背部燒燙傷，送東勢農民醫院，沒有生命危險，據了解，楊男燒傷原因係搶救時不慎受傷，詳細事故原因警方還需要調查。