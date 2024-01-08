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法不入家門已過時！家暴法增修條文上路　糾紛冷靜處理免觸法

▲▼家暴法修正法案上路，花蓮縣警察局婦幼警察隊至轄區各分局辦理教育訓練。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

▲家暴法修正法案上路，花蓮縣警察局婦幼警察隊至轄區各分局辦理教育訓練。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

家庭暴力是近年來社會大眾重視的婦幼安全議題之一，隨著世代變遷，性影像犯罪及同婚議題亦成為熱門話題，基於防止被害人性影像被相對人散布、保障同性婚姻權益等，立法院於去年11月21日三讀通過家庭暴力防治法部分條文修正草案，並於112年12月6日經總統公布施行。

修正法案已經上路，為了讓基層警察同仁了解新法相關規定，花蓮縣警察局婦幼警察隊分別至轄區各分局辦理教育訓練，說明修法重點及相關配套措施，藉此讓各派出所同仁了解相關修法要點，掌握新增保障對象及受理案件應注意事項，以維護被害人權益。

婦幼隊表示，本次家暴法修法，共計修正18條、增訂3條，以「保障同性婚姻權益」、「強化性別平權意識」、「完善被害人保護措施」、「強化再犯預防措施」為本次修法的四大要點。除了增列保護令的保護措施及效力、強化未同居親密關係暴力被害人保護措施外，也將性影像犯罪納入民事保護令範疇，而同性婚姻配偶四親等內親屬亦納入家庭成員範圍內，更加完善性別暴力防護網絡，補足家庭暴力防治法最後一片拼圖。

▲▼家暴法修正法案上路，花蓮縣警察局婦幼警察隊至轄區各分局辦理教育訓練。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

花蓮縣警察局也提醒，以往法不入家門、清官難斷家務事等觀念已經過時，家庭成員間只要實施身體、精神或經濟上之騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害之行為，就屬「家庭暴力」，而所謂經濟上之騷擾、控制、脅迫…行為，例如「過度控制家庭財務、拒絕或阻礙被害人工作…」、「透過強迫借貸、強迫擔任保證人等…」及其他經濟上之騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害之行為，只要足以讓被害人畏懼或痛苦之舉動或行為均屬之。而家庭成員間故意實施「家庭暴力」行為而成立其他法律所規定之犯罪，即屬「家庭暴力罪」；另如果是「違反保護令罪」，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣10萬元以下罰金。

依據警政的紀錄，112年上半年本縣違反保護令罪、家庭暴力罪計有69件69人、其中屬現行犯遭依法逮捕者13人，雖然較111年上半年74件74人略為降低，但各派出所接獲家庭暴力報案仍十分頻繁。

婦幼隊特別提醒，家庭成員間如有糾紛，一定要冷靜面對處理，特別是在一方有飲酒的狀況，避免暴力相向，使用暴力非但不能解決問題，還可能要面對法律追訴處罰，實在得不償失。為了讓民眾了解家暴法相關規範，婦幼隊與各分局家庭暴力防治官將偕同民間防暴宣導種子教官，持續深入各社區強化宣導「愛要抱抱，不要暴暴」的觀念，避免家暴憾事發生。

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