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前縣議員組「跨國運毒團」！470kg安毒流市面　判無期徒刑定讞

▲顏旭懋 。（圖／翻拍顏旭懋臉書）

▲前縣議員顏旭懋 。（圖／翻拍顏旭懋臉書）

文／中央社

前雲林縣議員顏旭懋組跨國運毒集團，以漁船運送470公斤安毒入台並流入市面，一、二審依共同運輸第二級毒品罪判處無期徒刑，最高法院日前駁回上訴而定讞。

顏旭懋之前為民進黨籍，民國111年4月因毒品走私案遭屏東地檢署起訴後，被民進黨雲林縣黨部開除黨籍。

一審屏東地方法院判決指出，顏旭懋欲覓人走私第二級毒品安非他命，於110年2月至4月間與漁船「祥勇6號」船東陳耀華、「漁百財9號」船長莊啟義合夥，共謀以顏旭懋出資、陳男提供漁船運輸、莊男開船方式走私毒品。

顏旭懋於110年4月至5月間，指示莊男開船前往東沙島東南海域，向不明船隻取得38袋安非他命，隨後返回台灣，由屏東縣某漁港運毒入境並流入市面。

判決指出，本案毒品總重量約毛重470公斤，再以顏旭懋電話中商談毒品欲售為每公斤新台幣75萬元計算，在黑市總出售金額達3億5250萬元。

一審認為，顏旭懋罪證明確，時為雲林縣議員，貪圖運毒私利，嚴重背離選民期待，且投資1700萬元後，仍甘冒重罪運輸毒品，犯罪動機實應非難，且尚有270公斤毒品流入台灣市面，對國民健康、社會危害可謂甚鉅。

合議庭認為，顏旭懋始終否認犯行，犯後態度惡劣，依毒品危害防制條例共同運輸第二級毒品罪判處無期徒刑，褫奪公權終身，追徵犯罪所得2億250萬元。

案經上訴，二審由台灣高等法院高雄高分院審理。二審審理期間，顏旭懋僅坦承投資漁船，仍辯稱非運毒主謀及資金提供者，但未被法官採信。

二審認為，無足夠證據可認顏旭懋取得出售毒品的利益，原判決據此宣告沒收、追徵犯罪所得2億250萬元，有欠妥適，撤銷此部分判決，仍判處顏旭懋無期徒刑，褫奪公權終身。

經上訴，最高法院認為，原判決調查完備，量刑妥適，日前駁回上訴，全案定讞。

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