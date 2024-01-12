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雲林這路口「有待轉標誌沒待轉格」　騎士滿臉問號...警方說話了　

▲雲林高鐵重劃區一路口之機車待轉區標誌不清，令民眾疑惑到底該不該待轉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林高鐵重劃區一路口之機車待轉區標誌不清，令民眾疑惑到底該不該待轉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

經常於路口看到的機、慢車兩段左轉標誌，為提醒左轉機車應遵照指示，先行駛至右前方路口的待轉區，或車輛停止線前方等待綠燈後，再完成兩段式左轉。雲林虎尾大隆路與學府西路口雖設有機慢車兩段式左轉標誌，但路口確未劃設待轉格，讓民眾分不清楚到底該不該待轉，沒待轉又怕被罰，待轉確又擔心停在車道上遭後車追撞。

▲雲林高鐵重劃區一路口之機車待轉區標誌不清，令民眾疑惑到底該不該待轉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲縣府交通工務局對該路口已進行會勘完成，將重新規劃待轉格。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府交通工務局表示，該地段為虎尾高鐵重畫區重畫區，車流量比以前更多，道路標誌標線不符合以前規範，經民眾發現通報後，已立即會勘完成，近期施工重新規畫待轉格，並重新劃設車道。

雲林縣交通隊分隊長鄧順元說明，虎尾高鐵重劃區內大隆路與學府西路口設置兩段式左轉標誌，卻未劃設待轉區，造成用路人疑慮。 雲林縣警察局依照交通部及內政部警政署規定，在有劃設待轉區以及兩段式左轉標誌這兩者並存的情況下，才會依法取締告發，避免用路人用路上的疑慮。

另，雲林縣警察局也呼籲機車族用路人，經過路口如該路口有兩段式左轉標誌以及待轉區，依法應兩段式左轉，如果沒有依照規定進行兩段式左轉的話，將會依照道路交通管理處法條例第48條1項2款,依法裁處600元以上1800元以下的罰鍰。

▲雲林高鐵重劃區一路口之機車待轉區標誌不清，令民眾疑惑到底該不該待轉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方強調，原則上有兩段式待轉標誌牌就要待轉，但地上沒有待轉格時，為避免舉發爭議，警方不會取締，民眾遭檢舉也不會開罰。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

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