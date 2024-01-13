21歲妹「當學徒年薪破300萬」！還可連休4個月...超特別職業曝光

▲澳洲女子1年只需工作8個月就能賺到約新台幣300多萬。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

當學徒年賺超過300萬！澳洲一名21歲女子最近透露某份「沒人要做的工作」，讓她不只年賺8萬英鎊（約新台幣317萬），薪水未來還會再調漲，更讓人羨慕的是，這份工作可以「一次放假4個月」。

據《太陽報》報導，來自西澳洲珀斯（Perth）的珍（Taleah Jayne）表示，從沒想過能在這麼年輕的年紀，用「輪胎裝修學徒」身分賺到好幾桶金，且隨著操作經驗越多，她的薪水只會更多不會凍漲。

▲珍坦言自己的工作相當危險。（圖／翻攝畫面）

但珍也坦言，如此優渥的薪資背後存在「比其他職業高很多的死亡風險」，並以飛進飛出形容在礦坑工地連續工作8個月、在家放假4個月的生活，且工作時還要忍受攝氏40度高溫，在陽光下操作12小時，上班期間還會錯過很多活動與生活。

類似珍這樣年輕卻狂賺錢或從事非大眾印象職業的青年，最近也受到許多國外網友關注，年僅19歲的英國殯葬公司「Scotmid Funerals」創辦人蘭姆（Bruce Lamb）就選擇了與同齡朋友很不一樣的行業。

他表示，在瞭解死亡、葬禮體驗與悲傷後，認為這個「能幫助死者」的行業及氛圍非常有趣，因此選擇追隨父親腳步但走上不太一樣的殯葬人生，蘭姆甚至表示，他想不到世界上有更棒的工作。至於珍，輪胎裝修學徒帶給她的最大享受是「被那些和我一樣做出犧牲的人包圍」。

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