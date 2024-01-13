大選影響台積電半導體佈局　韓媒分析：南韓企業正「虎視眈眈」

▲我國現任總統蔡英文、民進黨正副總統候選人賴清德與蕭美琴11日在凱道造勢喊話。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

台灣在13日舉行正副總統選舉。在此之際，受到美中關係激烈競爭、兩岸局勢詭譎多變等影響，國際相當關注台灣民眾將做出何種選擇，其中最受矚目的無非是全球在半導體供應鏈將如何佈局。韓媒分析，一旦國民黨候選人侯友宜當選，短期內可能會讓南韓企業在全球半導體供應鏈佈局上受惠。

韓媒《Edaily》針對台灣選情做出分析，尤其關注全球半導體產業走向和南韓企業是否會深受影響，提醒南韓政府與產業務必針對兩岸局勢、美國在印太地區佈局等應對上做足準備。分析首先指出，一旦標榜「親美反中」的現執政黨賴清德勝選，雖然台美關係仍能持續深厚發展，但兩岸關係惡化恐招致地緣政治上的風險。

在過去蔡英文執政的8年內，台灣半導體產業的龍頭台積電（TSMC）在全球晶圓代工營收排名持續蟬連第一、去年第三季市佔率達57.9%，且陸續在美國、日本積極設廠，然而一旦侯友宜最終在些微的民調差距內逆轉勝、成功達成政黨輪替，則未來中國與台灣可能強化合作關係，進而使美國不得不改變在印太地區的戰略。

▲▼韓媒分析，一旦侯友宜當選，南韓半導體產業可能尋求翻轉機會。（圖／路透）

報導指出，美國過去以來將台灣視為亞太戰略的主要軸心，一旦由國民黨的侯友宜成功翻轉、達成政黨輪替，則台積電勢必再度進到中國的影響範圍內，而台積電恐遭受美國對中國制裁的波及，使得來自南韓的三星電子、SK海力士等半導體產業龍頭受惠，趁全球半導體供應鏈重組之際，鯨吞台積電在全球的市占率。

台積電長期以來亟欲擺脫地緣政治的影響和紛爭，儘管目前台積電在美國、日本設廠，不過一旦全球半導體產業鏈重組、掀起全球「脫台」效應，可能讓全球供應鏈更能多元化。

南韓對外經濟政策研究院北京所長李尚勳（音譯）表示，「雖然目前若維持現階段的兩岸關係，對未來不會產生太大變化，但若是由國民黨在總統大選取得勝利，美國的亞太政策勢必將產生變化，屆時韓國的立場可能變得更重要。」

▲國際關注，我國大選是否將對台積電全球半導體供應鏈產生影響。（圖／達志影像／美聯社）

南韓實際上無法擺脫我國2024總統大選帶來的影響。《彭博社》曾指出，一旦兩岸地緣政治緊張局勢升溫、甚至演變為武力衝突，若中國武力侵略台灣、而美國從中介入，屆時南韓國內生產毛額（GDP）將因此慘跌23%。

中信金融管理學院財務金融學系教授、來自南韓的具正謨表示，南韓在台灣議題上無法擺脫來自美中競爭的影響，認為兩岸關係恢復合作、或是持續加速脫離中國，會為半導體供應鏈重組版圖帶來變化，「對於韓國而言，兩岸關係緊張反而能帶來更多機會，對於韓國企業進出中國市場更加有利。」